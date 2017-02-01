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13:08 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанцам рассказали о рисках опасных заболеваний за рубежом

Защитники прав потребителей предупреждают казахстанцев о мерах предосторожности в странах, где сложилась неблагополучная обстановка по тяжелым заразным заболеваниям.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 фев — Sputnik. Казахстанских туристов предостерегли от птичьего гриппа, лихорадок Денге и Зика, случаи заболевания которыми отмечены в некоторых зарубежных странах.

Комитет по защите прав потребителей РК (КЗПП) рассказал об эпидемиологической ситуации в дальнем и ближнем зарубежье, посоветовав использовать информацию при планировании поездок.

Как сообщило ведомство со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), в европейских странах сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости высокопатогенным гриппом птиц A (H5N8), A (H5N5). С июня прошлого года в общей сложности в 24 европейских странах зарегистрированы вспышки инфекции среди поголовья домашней птицы, из них три страны (Германия, Словакия, Греция) сообщили о вспышках в течение последних двух недель. Случаев заболевания среди людей не зарегистрировано, вместе с тем не исключается вероятность инфицирования людей высокопатогенным гриппом птиц. В группе риска находятся люди, работающие на птицефермах и ухаживающие за домашней птицей. В Китае зарегистрировано 17 случаев птичьего гриппа A (H7N9), отметили в КЗПП.

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По информации комитета, сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусам. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Южной Корее (внутрибольничные случаи заражения). Согласно информации ВОЗ, из лабораторно подтвержденных случаев инфицирования 652 случая закончились смертельным исходом.

Эпидемия лихорадки Денге продолжается в Таиланде, Сингапуре, Индии, на Филиппинах, в Шри-Ланке и Малайзии. Продолжается эпидемический подъем лихорадки Зика в Бразилии, случаи заражения отмечены в США и Испании. Заболеваемость населения лихорадкой Зика отмечена в отдельных регионах Юго-Восточной Азии: Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме и других странах.

В США продолжается регистрация эпидемического паротита (свинка) в январе после вспышки 2016 года, что опасно для не привитых граждан.

Неблагополучная ситуация по желтой лихорадке сохраняется в Анголе и Конго, зарегистрирована вспышка в Бразилии.

В японском городе Кумамото зарегистрированы случаи массовых пищевых отравлений в 11 учебных заведениях, имеющих локальный характер.

В случае заболевания необходимо обращаться к врачу по месту нахождения и по прибытии домой. Комитет также обратил внимание казахстанцев на необходимость соблюдение правил личной гигиены и мер профилактики.

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