Из-за снежных завалов режим чрезвычайной ситуации в Новосибирске продлится до марта

Напомним, 19 января был введен режим чрезвычайной ситуации в Новосибирске. Причина объявления ЧС — обильные снегопады и весенняя угроза паводка. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности решила ввести режим для привлечения внимания и дополнительных средств к этим проблемам. .

С 3 января департамент по чрезвычайным ситуациям развернул работу по подготовке территорий жилого фонда к очистке от снега и подготовке к паводку.

«Мы обеспечили движение по основным дорогам 2−2б, то, что касается внутренних дорог и придомовой территории, городским службам пока не удавалось выполнить задачи по обеспечению городского хозяйства. Сейчас можно говорить, что снегоочистительная техника пошла в частный сектор. Режим ЧС будет действовать до тех пор, пока мы не нормализуем дорожную сеть. Мы рассчитываем снять режим к 10 марта», — добавил Александр Ерохин.