Новосибирцев позвали смотреть парад Венеры, Марса и Луны, об этом сообщает пресс-служба Новосибирского большого планетария.

«Венера и Марс — основные планеты вечернего зимнего небосвода — визуально окажутся максимально близко друг к другу в этом году. Интерес вызовет также молодая Луна, узкий серп которой будет располагаться недалеко от этих планет. А такие выдающиеся созвездия как Орион, Лев и Близнецы уже украсят небо Новосибирска и дополнят программу в завершении наблюдений», — говорится в сообщении планетария.

«Если вооружиться телескопом или биноклем, то можно увидеть в этой же части неба планеты Уран и Нептун», — добавили специалисты научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий в интервью порталу «НГС. Новости».

Наблюдения за необычными астрономическими явлениями начнутся в 19 часов при благоприятных погодных условиях.