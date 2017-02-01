Новосибирцев позвали смотреть парад Венеры, Марса и Луны
Планетарий пригласил жителей города наблюдать выдающиеся созвездия и ближайшие планеты ночью 1 февраля.
Планетарий пригласил жителей города наблюдать выдающиеся созвездия и ближайшие планеты ночью 1 февраля.
Новосибирцев позвали смотреть парад Венеры, Марса и Луны, об этом сообщает
«Венера и Марс — основные планеты вечернего зимнего небосвода — визуально окажутся максимально близко друг к другу в этом году. Интерес вызовет также молодая Луна, узкий серп которой будет располагаться недалеко от этих планет. А такие выдающиеся созвездия как Орион, Лев и Близнецы уже украсят небо Новосибирска и дополнят программу в завершении наблюдений», — говорится в сообщении планетария.
«Если вооружиться телескопом или биноклем, то можно увидеть в этой же части неба планеты Уран и Нептун», — добавили специалисты научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий в интервью порталу «НГС. Новости».
Наблюдения за необычными астрономическими явлениями начнутся в 19 часов при благоприятных погодных условиях.