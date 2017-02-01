Синоптики дали прогноз погоды на февраль в Пермском крае

Февраль 2017 года в Пермском крае будет холоднее нормы на 1−2 градуса. Об этом корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» сообщил Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ.

Если прогнозы оправдаются, то февраль станет пятым месяцем, начиная с октября, когда температура воздуха ниже обычных показателей.

Особенно холодно будет в самом начале следующей недели. С 6 февраля синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов ночью. В среднем в феврале минимальная температура будет держаться на уровне 15−20 градусов мороза, максимальная — около 10 градусов мороза. Также в феврале ожидается сильный дефицит осадков, как это было в 2012 году. Зато солнечных дней будет довольно много.