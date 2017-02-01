Эвакуаторщики Симферополя теперь могут забирать авто «на низком профиле»

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил руководитель «ГорТрансСервиса» Станислав Грецкий.

«Мы доукомплектовали наши эвакуаторы и теперь можем забирать автомобили любой комплектации, в том числе — на низкопрофильной резине. Если есть желающие в этом убедится — загляните на штраф-площадку: там стоят разные автомобили — и дорогие иномарки и отечественные авто. Перед законом все равны», — заверил Грецкий.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), из-за угрозы повреждения автомобилей на широкоформатной низкопрофильной резине симферопольские эвакуаторщики раньше опасались вывозить такие машины, припаркованные в нарушение правил.