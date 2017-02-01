Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Бытовой алкоголизм: как выжить в мире, где все пьют
Мутко подтвердил предотвращение теракта на ЧМ по хоккею
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Кошмар депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
13:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

8 600 свердловских первоклассников попадут в школу через Интернет

Родители суетились с полуночи.

Источник: УралИнформБюро

В полночь 1 февраля 2017 года в Свердловской области стартовала запись детей в первые классы. Родители бросились штурмовать сайт госуслуг (www.gosuslugi.ru) и региональный портал образовательных услуг (www.edu.egov66.ru).

Читайте также
Оператор объяснил причину обвала сайта госуслуг в Екатеринбурге

На 8.00 через Интернет было подано 8 621 заявление, в основном из Екатеринбурга, Верхнесалдинского городского округа, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и Первоуральска, сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информполитики.

В столице Урала онлайн-услугой воспользовались родители 6 585 детей (35,4% от планируемого числа обращений), из них 5 799 человек успели сделать это до 3.00. Всего в Екатеринбурге в 2017 году планируется набрать 18 600 первоклассников.

Максимальная нагрузка на серверное оборудование (98−99%) была зафиксирована в первые 2,5 часа, из-за чего системы и отдельные электронные сервисы «подвисали».

Стоит отметить, что на сегодня на едином портале госуслуг зарегистрированы более 1,2 миллиона свердловчан. Область является лидером среди регионов УрФО по этому показателю, а также по количеству электронных услуг, которые доступны гражданам. Во всех 94 муниципалитетах Среднего Урала созданы центры обслуживания пользователей портала www.gosuslugi.ru.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
КПРФ и СР закинули удочку на выборы свердловского губернатора
Киев признал попытку наступления украинской армии в Донбассе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Стали известны новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
За ввоз в РФ санкционной продукции предлагают ввести штраф
Названа самая красивая хоккеистка России
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов Владелец лимузина ЗИЛ-41047 1988 года выпуска готов предоставить документы, что лимузином пользовалась последняя «первая леди» СССР
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Сбербанк облегчил сделки на первичном рынке жилья
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь