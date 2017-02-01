В Белоярском ГО встали автобусы

1 февраля все пассажирские автоперевозки внутри Белоярского городского округа были отменены без предупреждения. Жители сел с утра мерзнут на остановках, надеясь добраться в райцентр до работы, в больницу или к родственникам. Кому повезет — ловят попутку, рассказал «Уралинформбюро» глава комиссии думы ГО по ЖКХ Иван Десятков.

Он пояснил, что автобусы не вышли на линию из-за отзыва лицензии у единственного перевозчика. Владелец компании умер, а родственники унаследуют бизнес лишь через полгода.

Заложниками ситуации оказались поселки Черноусово, Совхозный, Кочнево, Косулино, Камышево. Администрация БГО подготовила временное соглашение на перевозки с ИП из Заречного. Когда он приступит к обязанностям — неизвестно.