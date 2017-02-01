В Белоярском ГО встали автобусы
Жители ездят на попутках.
Жители ездят на попутках.
1 февраля все пассажирские автоперевозки внутри Белоярского городского округа были отменены без предупреждения. Жители сел с утра мерзнут на остановках, надеясь добраться в райцентр до работы, в больницу или к родственникам. Кому повезет — ловят попутку, рассказал «Уралинформбюро» глава комиссии думы ГО по ЖКХ Иван Десятков.
Он пояснил, что автобусы не вышли на линию
Заложниками ситуации оказались поселки Черноусово, Совхозный, Кочнево, Косулино, Камышево. Администрация БГО подготовила временное соглашение на перевозки с ИП из Заречного. Когда он приступит к обязанностям — неизвестно.