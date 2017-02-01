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13:48 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске приставы арестовали иномарку, хозяйка которой накопила 62 штрафа

С помощью системы «Поток» удалось отследить маршрут передвижения машины и задержать ее.

Судебные приставы арестовали автомобиль, владелица которой не оплатила 62 штрафа, выписанных инспекторами ГИБДД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В отдел по взысканию административных штрафов постановления начали поступать с июля 2016 года. На уведомления 47-летняя собственница Daewoo Nexia не реагировала, по адресу регистрации не появлялась, открытых на ее имя счетов приставы не выявили. Тем временем количество постановлений росло и к концу 2016 года составляло уже 62 на общую сумму около 60 тыс. рублей.

«Судебные приставы обратились за помощью к инспекторам ГИБДД, чтобы с помощью системы “Поток” отследить маршрут передвижения машины и задержать ее. В инспекции установили, что указанный автомобиль по утрам передвигается практически по одному и тому же маршруту в Тракторозаводском районе», — говорится в сообщении.

Приставы с сотрудниками ГИБДД выехали для встречи с неуловимой нарушительницей. Но иномарка, несмотря на поднятый жезл инспектора, проехала мимо. Началось преследование, водитель вынужден был прижаться к обочине. За рулем оказался мужчина 26 лет, он представился сыном собственницы автомобиля. О местонахождении своей матери он предпочел умолчать. Судебные приставы арестовали автомобиль, а должнику дали десять дней, по истечении которых машину будут готовить к продаже.

Напомним, аналогичным образом, с помощью системы «Поток», в декабре 2016 года в Калининском районе был остановлен и арестован маршрутный автобус, за владельцем которого числилось 98 штрафов на общую сумму 116 тыс. рублей. Чтобы не лишиться транспортного средства, владелец вынужден был в кратчайшие сроки погасить все долги.

«Среди должников по неоплаченным штрафам за правонарушения на дорогах немало “рекордсменов”, у которых более 50 штрафов на сумму, превышающую 50 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Так, самое большое количество штрафов — у челябинца, зарегистрированного в Центральном районе, 74 штуки на 185 тыс. рублей. По адресу регистрации он не проживает. Все штрафы выписаны в Москве за нарушение правил парковки. Вынесен запрет регистрационных действий на его BMW, судебные приставы через суд ограничили его в праве выезда за границу, сам должник объявлен в розыск, что дает приставу право ограничить его в праве управления транспортным средством без личного уведомления.

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