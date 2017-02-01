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13:46 (мск), источник: Вести - Пермь

В школах Прикамья начинается запись в первый класс

В Пермском крае начинается прием заявлений в первые классы.

Источник: Вести - Пермь

Он пройдет в два этапа — с 1 февраля по 30 июня можно подать документы в школы по месту жительства, а с 1 июля по 5 сентября — уже без территориальной привязки, здесь принимать будут по остаточному принципу. Заявление можно подать в общеобразовательное учреждение, через многофункциональный центр или через портал Госуслуг.

В первых двух вариантах родителю необходимо предъявить: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка и регистрацию по месту жительства.

Для получения электронной услуги понадобится доступ в личный кабинет пользователя. Правда, чтобы всё сработало, в школе должно иметься специальное программное обеспечение.

В Перми, например, оно имеется далеко не везде. Пермский региональный сервер: «Заявление в электронном виде на запись ребенка в первый класс отправляется в учебное учреждение через портал Госуслуг только в том случае, если учреждение выполнило настройку специализированного программного обеспечения для возможности приема заявлений в электронном виде».

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