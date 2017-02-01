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13:45 (мск), источник: Вести - Пермь

«Грабитель века» Александр Шурман пишет книгу и ищет работу

Новое место в жизни, возможно, сегодня нашел Александр Шурман — самый известный пермский грабитель 21 века. В 2009-м он был осужден за вооруженное нападение на коллег-инкассаторов. Сумма похищенного — 250 миллионов рублей.

Источник: Вести - Пермь

После условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы осенью прошлого года Шурман был занят поисками работы, до сегодняшнего дня — безрезультатно.

О новом образе жизни, миллионе рублей недостачи и новой профессии, — сюжет нашего корреспондента.

Александр Шурман: «У меня же сейчас режим сжатой пружины, я как будто на год по собственному желанию ушел в армию».

Каждый день, невзирая на погоду, самый известный грабитель 21 века Александр Шурман пробегает семь с половиной километров по лесу — как раз по числу лет, проведенных в тюрьме. Эта привычка у него появилась сразу после освобождения из Губахинской колонии, откуда он вышел условно-досрочно.

 — Есть фраза расхожая, она появилась с момента вашего преступления — «Беги Шурман, беги!». Вы ее слышали? После этого начали заниматься?

Александр Шурман: «Она повлияла только на написание книги, и только название дала, вот и все».

«Беги Шурман. Беги» — это рабочее название будущего романа. Писать книгу о самом громком ограблении, которое произошло еще в 2009 году, он начал только сейчас. Другое известное произведение 2016 года — «Ненастье» Алексея Иванова, где главный герой тоже пермский инкассатор — еще не читал.

Самой популярной литературой для него уже несколько месяцев после освобождения стала пермская газета «Есть работа» со списком открытых вакансий. В ней он по привычке ищет раздел «Охрана и безопасность».

Александр Шурман: «Служба безопасности и охрана, тоже ничего, объявлений 12 я вижу».

К тому самому банку, куда везли 250 миллионов рублей, он часто приходит прогуляться. Открывает дверь, но внутрь не заходит. Здесь его многие до сих пор помнят. В трудовой книжке у Александра Шурмана последняя запись «инкассатор» и больше 15 лет стажа. О судьбе так и не найденного миллиона, журналистам он рассказывает впервые.

Александр Шурман: «Миллион, я точно скажу, что у моей семьи его нет. И если бы он не пропал, то я уверен, что я не сел бы за решетку».

В этот раз ему повезло. В магазине по ремонту и продаже детских колясок Сергея Худякова потребовался мастер без опыта работы. Здесь делают «авторские» вещи, некоторые из произведений уже участвовали в российских конкурсах.

Сергей Худяков, владелец магазина детских колясок: «Дело в том, что на мастера по ремонту колясок нигде не учат, поэтому тут приходится все схватывать самому».

В итоге они жмут руки, ну, а бывшему инкассатору придется осваивать новую профессию.

Пока Александр Шурман в этой мастерской будет заниматься творческой работой. Одному из клиентов понадобилась детская коляска в виде инкассаторской машины. Здесь уверены, что у самого известного грабителя 21 века получится сделать точную копию, практически неотличимую от оригинала, ведь предмет он знает изнутри.

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