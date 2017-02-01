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13:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии гонконгским гриппом заболели более 500 человек

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане гонконгским гриппом (H3N2) заболели 504 человека, привели данные в Минздраве РБ.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», пока заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике находится выше эпидемического порога, но только среди взрослого населения (на 30,6 процента). Однако заболеваемость по сравнению с прошлой неделей снижается.

О начале эпидемии распространения заболеваний гриппом и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по РБ объявило 9 января. 11 января администрация Уфы приняла решение о карантине во всех столичных школах. Он продлился до 21 января включительно.

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