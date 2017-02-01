В Башкирии гонконгским гриппом заболели более 500 человек

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», пока заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике находится выше эпидемического порога, но только среди взрослого населения (на 30,6 процента). Однако заболеваемость по сравнению с прошлой неделей снижается.

О начале эпидемии распространения заболеваний гриппом и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по РБ объявило 9 января. 11 января администрация Уфы приняла решение о карантине во всех столичных школах. Он продлился до 21 января включительно.