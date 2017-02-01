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16:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На нескольких улицах Ростова временно отключат электричество

2 февраля на нескольких улицах Ростова-на-Дону отключат электроэнергию. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Так в период времени с 9 до 17 часов света не будет последующим адресам: Благодатная 211, 239, 253, 247; Малиновского 52 е, 60, 68, 58; Доблестный 24−26; Быкадорова 18, 17−35, 24−42; Дубовского 28, 27, 11/29; 3-я Круговая 7, 11, 61В/42; Туроверова 1/27, 23/6, 25, 34, 67/36, 32, 30.

Также отключения проведут в домах: Украинская 49−57; Белорусская 2−78, 37−61; Киргизская 38−48, 31−37; Хибинский 65−91, 66−90; Кубанский 9−113, 68−108; Манычский 33−91, 34−94; Сальский 31−103, 42−84; Медведицкий 47−71, 48−66; Хоперский 39−41, 44−48; Донецкий 39−69, 66−96; Игарский 63−83, 66−84; Днепровский 61−79, 62−78; 40-летия Победы 2−114; Книжная 1−49, 2−62; А. Блока 51−55, 44−56; Боковский 22−38; Норильский 15−31, 38−64; Рационализаторский 51−73, 38−62; Ягодный 1−47, 2- 32; Солидарности 224−236, 267−279; Кржижановского 221−237, 234−254; Гарибальди 1−35, 2−30.

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