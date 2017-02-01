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13:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гидрометцентр РТ предупреждает о метели и резком ухудшении видимости

По прогнозу синоптиков, в ночь с 1 на 2 февраля по республике ветер усилится до 15−17 м/с.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ распространило предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Татарстана в ночь с 1 на 2 февраля.

Вечером синоптики прогнозируют метель при северо-западном ветре до 15−17 м/с, что станет причиной резкого ухудшения видимости (до 1−2 км).

Кроме того, к концу недели температура воздуха по республике снова приблизится к отметке в -20 градусов по Цельсию — причем как в ночные, так и в дневные часы.

Хотя уже 3 февраля по Татарстану ожидается облачная с прояснениями погода, местами при северо-западном умеренном ветре ночью и утром будет идти небольшой снег, сохранится метель. При этом температура воздуха ночью и утром составит от -15 до -20 градусов, днем — от -13 до -18. На дорогах сохранится гололедица.

В субботу, 4 февраля, также будет облачно с прояснениями. Местами вероятен слабый снег, в некоторых районах опустится туман. При неустойчивом слабом ветре температура воздуха ночью и утром составит от 20 до 25 градусов мороза, а при прояснениях — до 29 градусов. Днем столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов ниже нуля, на востоке Татарстана — до -22 градусов. Гололедица на дорогах сохранится.

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