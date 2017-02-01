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14:51 (мск), источник: РИА Крым

Два детских сада в Крыму закрыты на карантин из-за ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). Из-за увеличения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями два детских сада в Крыму закрыты на карантин, сообщили в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

В целом на полуострове отмечается снижение роста числа заболевших, эпидпорог в Республике и Севастополе не превышен.

«В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ приостановлен образовательный процесс в двух детских дошкольных учреждениях Черноморского района. В целом по населению Республики заболеваемость ниже эпидемического порога на 2%. Снижение уровня заболеваемости отмечается и по Севастополю — показатель ниже эпидпорога на 25,9%», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что с января 2017 года на полуострове лабораторно подтверждено 330 случаев гриппа.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Республике Крым за весь эпидпериод с осени прошлого года и по 1 февраля этого года зарегистрировано 786 случаев заболеваемости гриппом, в Севастополе — 48.

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