Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Бытовой алкоголизм: как выжить в мире, где все пьют
Совбез ООН на закрытом заседании принял предложение Украины
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Должников по алиментам лишат единственного жилья
На рынке жилья прошла волна банкротств
Кошмар депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
13:51 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на 10 вспомогательных маршрутов выйдут 152 автобуса

Уже в феврале в Волгограде на 10 вспомогательных маршрутов выйдет 152 автобуса средней вместимости.

Источник: РИАЦ

Они дополнят те 84, которые уже работают. Об этом 31 января заявил на круглом столе, посвященном обсуждению реализации комплексной транспортной схемы волгоградской агломерации, председатель комитета транспорта, промышленности и связи администрации города Дмитрий Веркин.

— Мы прорабатываем конкурсную документацию, в феврале будет объявлен конкурс на 10 вспомогательных маршрутов, которые будут обслуживать 152 автобуса средней вместимости, ориентировочно это будут машины марки ПАЗ, — сообщил он.

Председатель комитета добавил, что вместе с жителями, обратившимися с предложениями по комплексной транспортной схеме, было принято решение, что удалённые городские территории будут обслуживать автобусы малой вместимости.

— Исходя из потребностей жителей города, в схему вносятся изменения. В том числе при необходимости мы готовы открывать новые пассажирские маршруты, поскольку одна из основных задач КТС — повышение транспортной доступности удаленных районов, — отметил Дмитрий Веркин.

Информацию о том, какой общественный транспорт обслуживает конкретную территорию, сведения о работе автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси можно получить по телефону «горячей линии»: 23−31−60.

Напомним, что сегодня в Волгограде работает 15 опорных автобусных маршрутов. Из них восемь обслуживает муниципальное предприятие ПАТП-7, на семь новых зашла компания-перевозчик «Волгоградский автобусный парк». В феврале и весной, к ним поэтапно планируют поэтапно добавить 26 вспомогательных автобусных маршрутов и еще 6 маршрутов межрайонного значения, на которых будут работать автобусы средней и малой вместимости. Более подробную информацию по ним РИАЦ публиковал ранее.

Добавим, что автобусы, которые обслуживают опорные маршруты, представляют собой современный пассажирский транспорт большой вместимости, оборудованный системами кондиционирования воздуха, а также модулями ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать их работу в режиме реального времени.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде на 10 вспомогательных маршрутов выйдут 152 автобуса
Киев признал попытку наступления украинской армии в Донбассе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Стали известны новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
За ввоз в РФ санкционной продукции предлагают ввести штраф
Названа самая красивая хоккеистка России
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов Владелец лимузина ЗИЛ-41047 1988 года выпуска готов предоставить документы, что лимузином пользовалась последняя «первая леди» СССР
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь