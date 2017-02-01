В Волгограде на 10 вспомогательных маршрутов выйдут 152 автобуса
Уже в феврале в Волгограде на 10 вспомогательных маршрутов выйдет 152 автобуса средней вместимости.
Уже в феврале в Волгограде на 10 вспомогательных маршрутов выйдет 152 автобуса средней вместимости.
Они дополнят те 84, которые уже работают. Об этом 31 января заявил на круглом столе, посвященном обсуждению реализации комплексной транспортной схемы волгоградской агломерации, председатель комитета транспорта, промышленности и связи администрации города Дмитрий Веркин.
— Мы прорабатываем конкурсную документацию, в феврале будет объявлен конкурс на 10 вспомогательных маршрутов, которые будут обслуживать 152 автобуса средней вместимости, ориентировочно это будут машины марки ПАЗ, — сообщил он.
Председатель комитета добавил, что вместе с жителями, обратившимися с предложениями по комплексной транспортной схеме, было принято решение, что удалённые городские территории будут обслуживать автобусы малой вместимости.
— Исходя из потребностей жителей города, в схему вносятся изменения. В том числе при необходимости мы готовы открывать новые пассажирские маршруты, поскольку одна из основных задач КТС — повышение транспортной доступности удаленных районов, — отметил Дмитрий Веркин.
Информацию о том, какой общественный транспорт обслуживает конкретную территорию, сведения о работе автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси можно получить по телефону «горячей линии»: 23−31−60.
Напомним, что сегодня в Волгограде работает 15 опорных автобусных маршрутов. Из них восемь обслуживает муниципальное предприятие ПАТП-7, на семь новых зашла
Добавим, что автобусы, которые обслуживают опорные маршруты, представляют собой современный пассажирский транспорт большой вместимости, оборудованный системами кондиционирования воздуха, а также модулями ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать их работу в режиме реального времени.