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15:18 (мск), источник: Meduza

Трамп показывает на камеру подписанные указы. Что он мог там нарисовать?

У президента США Дональда Трампа выработалась привычка — после подписания важных указов он показывает документы на камеру.

Источник: Reuters

И своей привычкой Трамп породил новый мем. Теперь пользователи представляют, что бы мог написать президент в предложенной ему папке.

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В твиттере @TrumpDraws показывают, что Дональд Трамп мог бы нарисовать: кошку, лошадь или себя (обязательно с большими ладошками).

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