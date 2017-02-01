Трамп показывает на камеру подписанные указы. Что он мог там нарисовать?
У президента США Дональда Трампа выработалась привычка — после подписания важных указов он показывает документы на камеру.
У президента США Дональда Трампа выработалась привычка — после подписания важных указов он показывает документы на камеру.
И своей привычкой Трамп породил новый мем. Теперь пользователи представляют, что бы мог написать президент в предложенной ему папке.
В твиттере @TrumpDraws показывают, что Дональд Трамп мог бы нарисовать: кошку, лошадь или себя (обязательно с большими ладошками).