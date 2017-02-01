Первая школа, построенная в российском Крыму, начала прием документов

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.

Она отметила, что в учреждение, которое рассчитано на 825 мест, уже частично набрали штат.

«Школа уже получила документы и свидетельства в налоговой о регистрации, есть устав учреждения. На сегодняшний день еще идут работы. Те коллеги, которые уже приняты: и замдиректора, и директор школы, и библиотекарь — работают над подготовкой документов к лицензированию, над агитацией населения о переводе в данную школу. Принимают с сегодняшнего дня, 1 февраля, и сегодня все родители имеют право подать заявление в первый класс. Сегодня старт дан данной процедуре», — отметила Сухина.

Начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина

По ее словам, учебный процесс в новой школе начнется 1 сентября. Запланирована торжественная линейка с участием высоких гостей.

«Это большой резонанс в Крыму, потому что это первая школа, построенная в российском Крыму», — подчеркнула начальник управления.

В администрации Симферополя надеются, что с вводом школы в Фонтанах удастся решить проблему с загрузкой нескольких столичных общеобразовательных учреждений.

«Школы Симферополя перегружены. 22 школы работают в две смены, от 8.00 до 20.00. Это не всегда удобства по составлению расписания, это неудобства в первую очередь для родителей и детей, потому что хочется еще дополнительное образование получить. Надеемся, что и 11-ая гимназия, и 4-ая школа, и 15-ая, 38-ая будут разгружены и данные школы заработают в одну смену», — подытожила Сухина.