Первая школа, построенная в российском Крыму, начала прием документов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). С 1 февраля общеобразовательная школа № 44 в симферопольском микрорайоне Фонтаны начала прием документов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). С 1 февраля общеобразовательная школа № 44 в симферопольском микрорайоне Фонтаны начала прием документов.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.
Она отметила, что в учреждение, которое рассчитано на 825 мест, уже частично набрали штат.
«Школа уже получила документы и свидетельства в налоговой о регистрации, есть устав учреждения. На сегодняшний день еще идут работы. Те коллеги, которые уже приняты: и замдиректора, и директор школы, и библиотекарь — работают над подготовкой документов к лицензированию, над агитацией населения о переводе в данную школу. Принимают с сегодняшнего дня, 1 февраля, и сегодня все родители имеют право подать заявление в первый класс. Сегодня старт дан данной процедуре», — отметила Сухина.
Начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина
По ее словам, учебный процесс в новой школе начнется 1 сентября. Запланирована торжественная линейка с участием высоких гостей.
«Это большой резонанс в Крыму, потому что это первая школа, построенная в российском Крыму», — подчеркнула начальник управления.
В администрации Симферополя надеются, что с вводом школы в Фонтанах удастся решить проблему с загрузкой нескольких столичных общеобразовательных учреждений.
«Школы Симферополя перегружены. 22 школы работают в две смены, от 8.00 до 20.00. Это не всегда удобства по составлению расписания, это неудобства в первую очередь для родителей и детей, потому что хочется еще дополнительное образование получить. Надеемся, что и 11-ая гимназия, и 4-ая школа, и 15-ая, 38-ая будут разгружены и данные школы заработают в одну смену», — подытожила Сухина.