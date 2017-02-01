Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Прямая осанка помогает при депрессии
«Авдеевка на грани гибели»: бои близ Донецка не утихают
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В больнице брошенная пациентка шесть часов валялась на полу
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Femen объявили о распаде движения
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
14:54 (мск), источник: РИА Крым

Первая школа, построенная в российском Крыму, начала прием документов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). С 1 февраля общеобразовательная школа № 44 в симферопольском микрорайоне Фонтаны начала прием документов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.

Она отметила, что в учреждение, которое рассчитано на 825 мест, уже частично набрали штат.

«Школа уже получила документы и свидетельства в налоговой о регистрации, есть устав учреждения. На сегодняшний день еще идут работы. Те коллеги, которые уже приняты: и замдиректора, и директор школы, и библиотекарь — работают над подготовкой документов к лицензированию, над агитацией населения о переводе в данную школу. Принимают с сегодняшнего дня, 1 февраля, и сегодня все родители имеют право подать заявление в первый класс. Сегодня старт дан данной процедуре», — отметила Сухина.

Начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина

По ее словам, учебный процесс в новой школе начнется 1 сентября. Запланирована торжественная линейка с участием высоких гостей.

«Это большой резонанс в Крыму, потому что это первая школа, построенная в российском Крыму», — подчеркнула начальник управления.

В администрации Симферополя надеются, что с вводом школы в Фонтанах удастся решить проблему с загрузкой нескольких столичных общеобразовательных учреждений.

«Школы Симферополя перегружены. 22 школы работают в две смены, от 8.00 до 20.00. Это не всегда удобства по составлению расписания, это неудобства в первую очередь для родителей и детей, потому что хочется еще дополнительное образование получить. Надеемся, что и 11-ая гимназия, и 4-ая школа, и 15-ая, 38-ая будут разгружены и данные школы заработают в одну смену», — подытожила Сухина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Киев признал попытку наступления украинской армии в Донбассе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в семье
За ввоз в РФ санкционной продукции предлагают ввести штраф
Названа самая красивая хоккеистка России
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов Владелец лимузина ЗИЛ-41047 1988 года выпуска готов предоставить документы, что лимузином пользовалась последняя «первая леди» СССР
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Сбербанк облегчил сделки на первичном рынке жилья
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь