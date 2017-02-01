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14:35 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае за год увеличилось количество случаев заболевания бешенством

Если в 2015 году в регионе было зарегистрировано всего 28 случаев бешенства у животных, то в 2016 году этот показатель вырос. Кроме того, увеличилось число людей, обратившихся за медпомощью после укуса зверей.

В Пермском крае с 2014 года отмечается рост заболеваемости животных бешенством. В 2015 году в 11 районах края было зарегистрировано 28 таких случаев. При этом чаще всего их фиксировали в Пермском, Ординском, Карагайском и Верещагинском районах. За 2016 год зарегистрировано 35 случаев заболевания животных в Ординском, Октябрьском, Суксунском, Кишертском, Кудымкарском, Кунгурском, Сивинском, Лысвинском районах и Перми.

По информации краевого Роспотребнадзора, в 2016 году 65,7% животных, заболевших бешенством, были лисы, а 34,3% — собаки, которые чаще всего имели контакт с лисами.

В 2016 году на 6,1% выросло количество лиц, обратившихся за медицинской помощью в связи с укусами животными по сравнению с 2015 годом (6202 человек в 2016 году и 5841 человек в 2015 году).

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