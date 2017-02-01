В Пермском крае за год увеличилось количество случаев заболевания бешенством

В Пермском крае с 2014 года отмечается рост заболеваемости животных бешенством. В 2015 году в 11 районах края было зарегистрировано 28 таких случаев. При этом чаще всего их фиксировали в Пермском, Ординском, Карагайском и Верещагинском районах. За 2016 год зарегистрировано 35 случаев заболевания животных в Ординском, Октябрьском, Суксунском, Кишертском, Кудымкарском, Кунгурском, Сивинском, Лысвинском районах и Перми.



По информации краевого Роспотребнадзора, в 2016 году 65,7% животных, заболевших бешенством, были лисы, а 34,3% — собаки, которые чаще всего имели контакт с лисами.



В 2016 году на 6,1% выросло количество лиц, обратившихся за медицинской помощью в связи с укусами животными по сравнению с 2015 годом (6202 человек в 2016 году и 5841 человек в 2015 году).