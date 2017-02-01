Волгоградскую область в 2016 году покинуло 56 433 человека
56 433 человека мигрировали из Волгоградской области с января по ноябрь 2016 года, в связи с чем население региона уменьшилось почти на 4 000 человек.
56 433 человека мигрировали из Волгоградской области с января по ноябрь 2016 года, в связи с чем население региона уменьшилось почти на 4 000 человек.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Одной из основных причин переезда стала низкая зарплата. Во втором квартале 2016 года средняя оплата труда в регионе составила 26 044 рубля, а в третьем квартале — 25 075 рублей.
Суммарная задолженность по заработной плате по сравнению с 1 декабря 2016 года увеличилась на 500 000 рублей и составила на 1 января 2017 года 22,5 миллиона рублей.