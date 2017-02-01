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18:03 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградскую область в 2016 году покинуло 56 433 человека

56 433 человека мигрировали из Волгоградской области с января по ноябрь 2016 года, в связи с чем население региона уменьшилось почти на 4 000 человек.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального органа государственной статистики, в это же время в Волгоградскую область приехали на постоянное место жительство 52 409 человек. Более 2 500 волгоградцев переехали в другие государства, из которых 2 174 человека поселились в странах ближнего зарубежья, еще 343 человека мигрировали в страны дальнего зарубежья.

Одной из основных причин переезда стала низкая зарплата. Во втором квартале 2016 года средняя оплата труда в регионе составила 26 044 рубля, а в третьем квартале — 25 075 рублей.

Суммарная задолженность по заработной плате по сравнению с 1 декабря 2016 года увеличилась на 500 000 рублей и составила на 1 января 2017 года 22,5 миллиона рублей.

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