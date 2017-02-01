Сурок из Московского зоопарка проспит День сурка

«В День сурка в Московском зоопарке сурок будет спать. В Москве сейчас холодно, ночью обещают минус 14−20 градусов, снег в таких условиях не тает. Сурок проснется, когда стает снег», — пояснила О. Вайншток.

Она уточнила, что сурок в Московском зоопарке из-за климатических условий никогда не просыпается 2 февраля. «В 2014 г. сурки в Московском зоопарке проснулись в конце февраля, в 2015 г. — в начале марта, в 2016 г. — тоже в конце февраля-начале марта», — добавила Вайншток.