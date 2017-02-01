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16:07 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Сурок из Московского зоопарка проспит День сурка

Живущий в Московском зоопарке сурок будет спать в День сурка, 2 февраля, и не сможет предсказать сроки наступления весны в 2017 году. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь зоосада Ольга Вайншток.

«В День сурка в Московском зоопарке сурок будет спать. В Москве сейчас холодно, ночью обещают минус 14−20 градусов, снег в таких условиях не тает. Сурок проснется, когда стает снег», — пояснила О. Вайншток.

Она уточнила, что сурок в Московском зоопарке из-за климатических условий никогда не просыпается 2 февраля. «В 2014 г. сурки в Московском зоопарке проснулись в конце февраля, в 2015 г. — в начале марта, в 2016 г. — тоже в конце февраля-начале марта», — добавила Вайншток.

В США и Канаде 2 февраля отмечают День сурка. Главным сурком-предсказателем считается Фил из штата Пенсильвания. На рассвете это животное торжественно извлекут из норки, чтобы узнать, скоро ли придет весна. Считается, что если сурок увидит свою тень, и, испугавшись, юркнет обратно в норку, зима продлится еще 1,5 месяца. А если день пасмурный, и тени не видно, то весна не за горами.

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