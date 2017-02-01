Сурок из Московского зоопарка проспит День сурка
Живущий в Московском зоопарке сурок будет спать в День сурка, 2 февраля, и не сможет предсказать сроки наступления весны в 2017 году. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва»
Живущий в Московском зоопарке сурок будет спать в День сурка, 2 февраля, и не сможет предсказать сроки наступления весны в 2017 году. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва»
«В День сурка в Московском зоопарке сурок будет спать. В Москве сейчас холодно, ночью обещают минус 14−20 градусов, снег в таких условиях не тает. Сурок проснется, когда стает снег», — пояснила О. Вайншток.
Она уточнила, что сурок в Московском зоопарке
В США и Канаде 2 февраля отмечают День сурка. Главным