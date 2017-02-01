Директором екатеринбургского ТЮЗа стала экс-глава управления образования Евгения Умникова

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, с новым директором коллектив екатеринбургского ТЮЗа познакомился сегодня, 1 февраля.

«Такое кадровое решение продиктовано исключительно желанием не уронить планку достижений прославленного театра и их приумножить… У нового директора уже есть положительная история совместной с ТЮЗом деятельности: популярный проект “Театр у школьной доски”, внедрение так называемой театральной педагогики в другие направления образовательной деятельности и многое другое. Евгения Умникова на посту директора ТЮЗа — лучшее решение в сложившейся ситуации, и конкурентов на этом поле просто нет», — отмечает начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

Ранее Театр юного зрителя возглавляла Светлана Учайкина. В декабре 2016 года она была назначена министром культуры Свердловской области.

Напоминаем, Евгения Умникова возглавляла управление образования города с 2005 года. При этом, на протяжении нескольких лет звучали требования о ее отставке. Имя Евгении Умниковой было связано с несколькими крупными скандалами, связанными с распределением мест в детских садах города и записью детей в первые классы. С поста главы управления образования она ушла в декабре 2015 года.