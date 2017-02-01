Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Прямая осанка помогает при депрессии
Бой за позицию: чем закончится обострение ситуации в Донбассе
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Femen объявили о распаде движения
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
14:52 (мск), источник: УралПолит.ру

Директором екатеринбургского ТЮЗа стала экс-глава управления образования Евгения Умникова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля, ИА УралПолит.Ru. Директором екатеринбургского Театра юного зрителя стала бывшая начальница Управления образования Администрации города Екатеринбурга Евгения Умникова.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, с новым директором коллектив екатеринбургского ТЮЗа познакомился сегодня, 1 февраля.

«Такое кадровое решение продиктовано исключительно желанием не уронить планку достижений прославленного театра и их приумножить… У нового директора уже есть положительная история совместной с ТЮЗом деятельности: популярный проект “Театр у школьной доски”, внедрение так называемой театральной педагогики в другие направления образовательной деятельности и многое другое. Евгения Умникова на посту директора ТЮЗа — лучшее решение в сложившейся ситуации, и конкурентов на этом поле просто нет», — отмечает начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

Ранее Театр юного зрителя возглавляла Светлана Учайкина. В декабре 2016 года она была назначена министром культуры Свердловской области.

Напоминаем, Евгения Умникова возглавляла управление образования города с 2005 года. При этом, на протяжении нескольких лет звучали требования о ее отставке. Имя Евгении Умниковой было связано с несколькими крупными скандалами, связанными с распределением мест в детских садах города и записью детей в первые классы. С поста главы управления образования она ушла в декабре 2015 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Переход Екатеринбурга на закрытую систему теплоснабжения начнется с юго-западной части города
Киев признал попытку наступления украинской армии в Донбассе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в семье
За ввоз в РФ санкционной продукции предлагают ввести штраф
Названа самая красивая хоккеистка России
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов Владелец лимузина ЗИЛ-41047 1988 года выпуска готов предоставить документы, что лимузином пользовалась последняя «первая леди» СССР
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь