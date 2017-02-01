В Екатеринбурге 16-летняя воспитанница детдома напала на педагога

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям по СМИ УМВД России по Екатеринбургу, информация о нанесении телесных повреждений 16-летней воспитанницей центра своему воспитателю поступила в территориальный ОВД накануне, 31 января. Соответствующее заявление от потерпевшей было принято и зарегистрировано.

«По факту инцидента в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга сотрудники службы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 проводят проверку. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление полной и объективной картины произошедшего. В частности, травмы, полученные воспитателем центра во время конфликта, направлены на исследование для проведения судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам будет принято мотивированное процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.