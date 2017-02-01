В Екатеринбурге 16-летняя воспитанница детдома напала на педагога
В Екатеринбурге 16-летняя воспитанница детдома № 7 напала на педагога. Причиной ссоры стал слишком громкий разговор подростка со своим бойфрендом по телефону.
В Екатеринбурге 16-летняя воспитанница детдома № 7 напала на педагога. Причиной ссоры стал слишком громкий разговор подростка со своим бойфрендом по телефону.
Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям по СМИ УМВД России по Екатеринбургу, информация о нанесении телесных повреждений 16-летней воспитанницей центра своему воспитателю поступила в территориальный ОВД накануне, 31 января. Соответствующее заявление от потерпевшей было принято и зарегистрировано.
«По факту инцидента в