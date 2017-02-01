Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Исследователи научились читать мысли парализованных пациентов
«Авдеевка на грани гибели»: бои близ Донецка не утихают
Только сейчас Громушкина раскрыла правду развода с Домогаровым
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Femen объявили о распаде движения
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
14:55 (мск), источник: NewsKo

Бывшие воспитанники детских домов, не получившие квартиры, проведут митинг в Осе

В Осе бывшие воспитанники детских домов, которым местные власти обещали выделить жильё во вновь построенных домах ещё в октябре 2016 года, выйдут на митинг.

Напомним, возводить жильё для сирот на ул. Монастырская в Осе начали ещё в 2015 году. Для обеспечения жильём нуждающихся уже построено четыре трёхэтажных дома, но из-за нарушений в ходе строительства ни один из домов не был принят, пишут «Новости Осы».

В процессе согласования даты проведения митинга власти заявили, что сироты получат жильё уже в феврале 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Протону-М» припаяли новые сроки
Киев признал попытку наступления украинской армии в Донбассе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в семье
За ввоз в РФ санкционной продукции предлагают ввести штраф
Названа самая красивая хоккеистка России
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов Владелец лимузина ЗИЛ-41047 1988 года выпуска готов предоставить документы, что лимузином пользовалась последняя «первая леди» СССР
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь