Бывшие воспитанники детских домов, не получившие квартиры, проведут митинг в Осе

Напомним, возводить жильё для сирот на ул. Монастырская в Осе начали ещё в 2015 году. Для обеспечения жильём нуждающихся уже построено четыре трёхэтажных дома, но из-за нарушений в ходе строительства ни один из домов не был принят, пишут «Новости Осы».

В процессе согласования даты проведения митинга власти заявили, что сироты получат жильё уже в феврале 2017 года.