Бывшие воспитанники детских домов, не получившие квартиры, проведут митинг в Осе
В Осе бывшие воспитанники детских домов, которым местные власти обещали выделить жильё во вновь построенных домах ещё в октябре 2016 года, выйдут на митинг.
В Осе бывшие воспитанники детских домов, которым местные власти обещали выделить жильё во вновь построенных домах ещё в октябре 2016 года, выйдут на митинг.
Напомним, возводить жильё для сирот на ул. Монастырская в Осе начали ещё в 2015 году. Для обеспечения жильём нуждающихся уже построено четыре трёхэтажных дома, но
В процессе согласования даты проведения митинга власти заявили, что сироты получат жильё уже в феврале 2017 года.