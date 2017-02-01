Жители Челябинской области жалуются на выбросы, запах серы и задымленность от Коркинского разреза

Об этом Накануне.RU сообщил директор фонда БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков.

По словам эколога, в приемную поступает много обращений от жителей посёлка Октябрьского, Коркино и Копейска с жалобами на задымленность от Коркинского разреза.

«Также поступают многочисленные жалобы из Металлургического, Курчатовского и Калининского районов города Челябинска с жалобами на химический запах и запах серы. Вечером и ночью зафиксированы обращения от жителей Металлургического района города Челябинска на плохую видимость и задымленность. Также сегодня фиксируются жалобы на конкретные производственные площадки, которые занимаются нелегально производственной деятельностью, загрязняя атмосферный воздух. Все данные передаются в надзорные органы для оперативного реагирования», — отметил он.