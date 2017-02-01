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14:43 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области очередное понижение до -25° в ночное время со 2 февраля

Об этом сообщает гидрометцентр. Согласно информации, 1 февраля под влиянием атмосферного фронта будет преобладать облачная, с небольшим снегом погода.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Температура воздуха составит −4…−5°, ночью подморозит до −11…−15°. Ощущение дискомфорта будет вызывать порывистый северо-западный ветер.

На дорогах сохранятся наледи. В последующие дни недели, со 2 по 4 февраля, прогнозируется усиление холодного антициклона. Существенных осадков не ожидается. Ветер ожидается преимущественно северного направления, до 6−9 м/с. Дневная температура понизится от -10° 2 февраля до −12…−15° 3—4 февраля, ночью термометры покажут −16…−18°, при прояснениях до -22°, в низинах по области будет холодно — ниже -25°.

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