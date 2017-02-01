Пиотровский: Сакральность соборов Петербурга выше религиозной

Первое и самое главное — закрывается музей. Для нас это важно не меньше, чем для церкви открытие храма. Соборы Петербурга не просто храмы, у них особое значение. В частности, в Петропавловском соборе похоронены русские императоры, в Казанском соборе похоронен Кутузов.

«Обсуждать есть что. Звучит, что собор сохранит функции туристического объекта. Но это не туристический объект, а музей. Первое, что можно сделать, сохраняя музей, — отменить плату за вход, как это сделано в Херсонесе. А затем обсуждать: можно или нет пускать людей на колоннаду, они ходят над алтарем. Допустимо ли вешать иконы в храме — памятнике монументального зодчества? Царские врата, как положено в церкви, закроют, образ за ними не будет виден. Женщины в соборе смогут ступать не везде… Все это связано с музейной ипостасью, есть о чем говорить», — пишет Пиотровский и добавляет, что хамское личное мнение некоторых «активистов» представляется прессой как официальное заявление церкви.

Напомним, что Эрмитаж 31 января появился в новостях в связи с ситуацией, которая не имеет отношения к теме передачи Исаакия: по данным «Фонтанки», ФСБ устроила в музее мероприятия с изъятием документации по делу о госконтракте на строительство второй очереди нового фондохранилища на Школьной улице: пропало около миллиарда рублей. В соцсетях уже начали мрачно шутить о том, что «кровавый Исаакий дотянулся до Эрмитажа», имея в виду, что все это неспроста, и вызвано высказываниями Пиотровского, сделанными до этого.