ГСЧС начала разминирование Авдеевки

Пиротехника ГСЧС получила разрешение на выполнение работ по обследованию и разминированию линий электропередач в Авдеевке, к которым привлечено 2 пиротехнических расчета службы и 2 аварийных бригады. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«По состоянию на 12 час. 1 февраля, получено разрешение на выполнение заданий по обследованию и разминированию территории линий электропередач для проведения аварийно-востановительных работ. Привлечены 2 пиротехнических расчета ГСЧС и 2 аварийных бригады», — говорится в сообщении.