ГСЧС начала разминирование Авдеевки
Пиротехники ГосЧС начали работы по разминированию в Авдеевке.
Пиротехники ГосЧС начали работы по разминированию в Авдеевке.
Пиротехника ГСЧС получила разрешение на выполнение работ по обследованию и разминированию линий электропередач в Авдеевке, к которым привлечено 2 пиротехнических расчета службы и 2 аварийных бригады. Об этом сообщает
«По состоянию на 12 час. 1 февраля, получено разрешение на выполнение заданий по обследованию и разминированию территории линий электропередач для проведения
Сейчас теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизовано за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети — 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха — 15 градусов тепла. В то же время объекты
Кроме того, в городе организован подвоз питьевой и технической воды для населения шестью специальными автомобилями. Кроме того, для обеспечения технической водой привлечены еще 4 автоцистерны. Ситуация АТО на востоке Украины 1 февраля За минувшие сутки из Авдеевской городской больницы перевезено в центральную районную больницу г. Константиновка 15 тяжелобольных. Эвакуировано 20 человек преклонных лет из дома престарелых в пгт Белецкое Добропольского района.
В то же время 1 февраля начата перевозка 175 человек, из них 88 детей, в Святогорск, в оздоровительные комплексы «Перлинна Донеччини» и «Смарагдове містечко». В городе развернуто 11 пунктов обогрева, в которые обратилось уже свыше 2000 человек, обеспеченно питание 3 полевыми кухнями.
Непосредственную координацию мероприятиями и руководство работами осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который работает в круглосуточном режиме. Всего к