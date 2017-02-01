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14:54 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ГСЧС начала разминирование Авдеевки

Пиротехники ГосЧС начали работы по разминированию в Авдеевке.

Источник: Telegraf.com.ua

Пиротехника ГСЧС получила разрешение на выполнение работ по обследованию и разминированию линий электропередач в Авдеевке, к которым привлечено 2 пиротехнических расчета службы и 2 аварийных бригады. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«По состоянию на 12 час. 1 февраля, получено разрешение на выполнение заданий по обследованию и разминированию территории линий электропередач для проведения аварийно-востановительных работ. Привлечены 2 пиротехнических расчета ГСЧС и 2 аварийных бригады», — говорится в сообщении.

Сейчас теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизовано за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети — 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха — 15 градусов тепла. В то же время объекты социально-бытовой сферы, которые не имеют собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 5 генераторов ГСЧС (в резерве находятся 12 генераторов разной мощности, дополнительно привлечены 3 мощные передвижные электростанции). Водоснабжение жителей города на это время осуществляется по графику дважды в сутки. Для электропитания насосной станции и подачи питьевой воды из резервуаров установлен генератор большой мощности, который доставлен подразделениями ГСЧС Запорожской области.

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Кроме того, в городе организован подвоз питьевой и технической воды для населения шестью специальными автомобилями. Кроме того, для обеспечения технической водой привлечены еще 4 автоцистерны. Ситуация АТО на востоке Украины 1 февраля За минувшие сутки из Авдеевской городской больницы перевезено в центральную районную больницу г. Константиновка 15 тяжелобольных. Эвакуировано 20 человек преклонных лет из дома престарелых в пгт Белецкое Добропольского района.

В то же время 1 февраля начата перевозка 175 человек, из них 88 детей, в Святогорск, в оздоровительные комплексы «Перлинна Донеччини» и «Смарагдове містечко». В городе развернуто 11 пунктов обогрева, в которые обратилось уже свыше 2000 человек, обеспеченно питание 3 полевыми кухнями.

Непосредственную координацию мероприятиями и руководство работами осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который работает в круглосуточном режиме. Всего к аварийно-спасательным и другим безотлагательным работам привлечено 260 человек и 60 единиц техники.

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