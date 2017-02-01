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15:26 (мск), источник: РИА Крым

Турист-2016: кто, на чем и зачем приезжал в Крым в течение года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). За 2016 год в Крыму отдохнуло более 5 млн 573 тысячи туристов, что на 21,2% выше уровня за аналогичный период прошлого года, сообщили в Минкурортов Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

Большая часть туристов прибыла на полуостров через два транспортных узла — переправу и аэропорт. Так, из общего числа посетивших Крым 42,5% воспользовались Керченской паромной переправой, 41% — прибыло авиатранспортом, 16,5% — воспользовались другими видами транспорта.

Наибольшей популярностью крымский полуостров пользовался у жителей Москвы и северной столицы России.

«Основные прибытия туристов (34,28%) отмечаются из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Более половины туристов (60,4%) приобретали путевки самостоятельно: либо через интернет, либо по имеющимся контактам», — приводит Минкурортов данные соцопроса туристов, проводимого в прошлом году в главных транспортных узлах полуострова.

Традиционно больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма — 46,5%, Западное побережье предпочли 31% отдохнувших на полуострове, Восточное побережье Крыма -18%, в других регионах отдохнули — 4,5%. Основной целью приезда в Крым стал отдых на море (более 82%).

Как сообщили в профильном министерстве, половина приехавших на полуостров впервые побывали в Крыму за последние пять лет.

«51,7% туристов впервые побывали в Крыму за последние 5 лет. 60,2% туристов отдыхали в Крыму от 10 до 14 дней, 13,2% — отдыхали 21 день и 8,4% — отдыхали более месяца. Почти половина отдыхающих останавливались в частном секторе (квартира, дом), четверть — в гостиницах, 14% — в санаториях (пансионатах)», — сообщили в Минкурортов.

К слову, 78,2% туристов отметили готовность обязательно приехать в Крым повторно, в основном, это туристы возраста в среднем 39 лет. Сообщили о своем нежелании в будущем отдыхать на полуострове только 1,3%.

В декабре средняя загрузка работающих средств размещения составила 17%.

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