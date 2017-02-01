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14:58 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Первое коллекторское агентство получило лицензию в Волгограде

Первое коллекторское агентство получило лицензию в Волгограде.

31 января в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области вручили первое свидетельство коллекторскому агентству. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе УФССП по региону. Свидетельство получила руководитель ООО «Дженерал Коллекшн Групп».

Согласно закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с 1 января текущего года заниматься взысканием задолженности физических лиц могут только компании, внесенные в госреестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

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