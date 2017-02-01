В Воронеже суд вынес решение о сносе кафе «Тет-а-Тет» в парке «Танаис»

Советский райсуд Воронежа удовлетворил иск мэрии о сносе кафе «Тет-а-Тет». Заведение располагается в парке «Танаис».

«В ходе проверок установили, что право собственности на здание кафе в 191 квадратный метр зарегистрировано с нарушением требований закона, — поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры. — У собственника отсутствовали правоустанавливающие документы на земельный участок».

Известно, что решение суда могут обжаловать в течение 10 дней.

Напомним, что парк «Танаис» за последний год не раз попадал в громкие истории. Так, проверка КСП выяснила, что всю зеленую зону сдавали в аренду всего за 261 рубль в год. Через суд мэрия расторгла договор аренды. Затем там обнаружили множество незаконных павильонов и киосков — их уже снесли.