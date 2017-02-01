МЧС предупреждает автомобилистов о гололеде

Погоду в обоих регионах на завтра обещают облачную с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер ночью ожидается слабый, переменных направлений, а днем — южный и юго-восточный до 4−9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Температура воздуха в Петербурге ночью составит −4…−6 градусов, днем чуть поднимется до −1…−3 градусов. МЧС предупреждает о гололеде. В Ленобласти ожидается −4…−9 градусов ночью на западе и −10…−15 градусов на востоке, а местами похолодает и до −18…−20 градусов. Днем же будет −1…−6 градусов и -10 градусов на востоке области.