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15:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В МФЦ Башкирии начали выдавать паспорта

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 1 февраля в 15 офисах Республиканского многофункционального центра начали выдавать российские паспорта.

Ранее через офисы МФЦ осуществлялась лишь подача документов, а непосредственно выдача паспортов была реализована в УФМС.

Выдача оформленных паспортов гражданина Российской Федерации ведется по следующим адресам:

Уфа, ул. Новомостовая, 8;.

Уфа, ул. Интернациональная, 113;.

Уфа, ул. Г. Мушникова, 17;.

Уфа, ул. 50 лет СССР, 30/5;.

Октябрьский, ул. Кортунова, 15;.

Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а;.

Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83;.

Салават, ул. Ленина, 11;.

Толбазы, ул. Ленина, 113;.

Нефтекамск, ул. Строителей, 59;.

Дюртюли, ул. Матросова, 1;.

Агидель, ул. Первых строителей, 7а;.

Николо-Берёзовка, ул. Строителей, 33;.

Сибай, ул. Горького, 74;.

Месягутово, ул. И. Усова, 3.

В перспективе планируется выдача российских паспортов во всех офисах МФЦ «Мои Документы» по Республике Башкортостан.

Более подробная информация — на сайте РГАУ МФЦ.

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