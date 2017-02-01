В Волгограде почтили память защитников Сталинграда

После исполнения Государственного гимна торжественным маршем прошли по Аллее Героев сводная рота Почетного караула и военный оркестр.

Напомним, что 1 и 2 февраля, в день 74-й годовщины Победы советских войск в Сталинградской битве, в Волгограде проходят более ста торжественных мероприятий, посвященных этой памятной дате: чествование ветеранов Великой отечественной войны, участников Сталинградской битвы, патриотические акции, церемонии возложения цветов и венков к мемориалам Великой Отечественной войны, праздничные концерты.