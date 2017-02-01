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15:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В свет вышли стихи Лаврова про обезьяну и петуха

Журнал «Русский пионер» опубликовал в рубрике «Классный журнал» стихотворение министра иностранных дел России Сергея Лаврова, посвященное прошедшему году Обезьяны и наступившему году Петуха.

Источник: AP 2016

Произведение датировано 31 декабря 1980-го. Лавров в нем сетует на то, что уходящий год не щадил «ни рангов, ни званий». «Все равны, коль ногами вперед. / Говорили, что год обезьяний / Как зловещий в анналы войдет». Автор также констатирует, что и наступающий год «будет, видать, не подарком», но при этом подчеркивает, что никому «не удастся пустить нас на дно».

Публикацию стихотворения Лаврова 31 января анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат назвала произведение бомбой и добавила, что министр предвидел петуха и обезьяну много лет назад.

Стихи Лаврова уже публиковались в «Русском пионере» в 2015 году. Тогда были напечатаны три произведения, датированных 1989, 1995 и 1996 годом. Все они посвящены теме эмиграции и загранице.

Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года. До этого он в течение 10 лет был постоянным представителем Российской Федерации при ООН.

Комментарии
31
Сергей Зауглов
А тебя не удивляет тот факт, что разумных людей все больше становится,? У многих, до этого, абсолютно аполитичных людей, уже просто НАКИПЕЛО!!! Иначе, не назовешь!
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А Б
"Стихи Лаврова... посвящены теме эмиграции и загранице". Весьма показательная тематика для министра иностранных дел. 10 лет был постоянным представителем РФ при ООН. Учитывая тематику стихов, лавры Шевченко, очевидно, не давали покоя.
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the monster of designing
Смешно :) Приведите хоть один пример объективной критики от АБ и компании. Любой пост или русофобия, или искажение, или манипуляция. Не одного точного ответа на простой, прямой вопрос подтвердить то или то.
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