В свет вышли стихи Лаврова про обезьяну и петуха

Произведение датировано 31 декабря 1980-го. Лавров в нем сетует на то, что уходящий год не щадил «ни рангов, ни званий». «Все равны, коль ногами вперед. / Говорили, что год обезьяний / Как зловещий в анналы войдет». Автор также констатирует, что и наступающий год «будет, видать, не подарком», но при этом подчеркивает, что никому «не удастся пустить нас на дно».

Публикацию стихотворения Лаврова 31 января анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат назвала произведение бомбой и добавила, что министр предвидел петуха и обезьяну много лет назад.