В преддверии Кубка конфедераций-2017 в Казани открылся центр выдачи паспортов болельщиков

В столице Татарстана центр регистрации и выдачи FAN ID расположен в ТРЦ «Родина». В церемонии, которая там прошла, приняли участие статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова, заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, заместитель руководителя Исполкома города Дамир Фаттахов.

Персонифицированная карта зрителя (FAN ID), или паспорт болельщика — документ, который выдается зрителям спортивных соревнований. На пластиковой карточке указаны фамилия и имя болельщика, а также есть фотография его обладателя.

Вместе с билетом на матч паспорт болельщика обеспечит доступ на стадионы. Иностранным гражданам этот документ также необходим для безвизового въезда в Россию. Кроме того, паспорт болельщика дает возможность его владельцу бесплатного проезда между городами-организаторами на дополнительных поездах в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017.

Оформить паспорт болельщика можно либо в интернете, на сайте www.fan-id.ru, либо в центре регистрации и выдачи FAN ID. Как сообщил изданию «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко, паспорт болельщика (FAN ID) будет протестирован весной на стадионе «Казань Арена».