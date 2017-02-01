В преддверии Кубка конфедераций-2017 в Казани открылся центр выдачи паспортов болельщиков
(Город Казань KZN.RU, 1 февраля). В Казани наряду с Москвой, Сочи и
(Город Казань KZN.RU, 1 февраля). В Казани наряду с Москвой, Сочи и
В столице Татарстана центр регистрации и выдачи FAN ID расположен в ТРЦ «Родина». В церемонии, которая там прошла, приняли участие
Персонифицированная карта зрителя (FAN ID), или паспорт болельщика — документ, который выдается зрителям спортивных соревнований. На пластиковой карточке указаны фамилия и имя болельщика, а также есть фотография его обладателя.
Вместе с билетом на матч паспорт болельщика обеспечит доступ на стадионы. Иностранным гражданам этот документ также необходим для безвизового въезда в Россию. Кроме того, паспорт болельщика дает возможность его владельцу бесплатного проезда между
Оформить паспорт болельщика можно либо в интернете, на сайте www.fan-id.ru, либо в центре регистрации и выдачи FAN ID. Как сообщил изданию «Р-Спорт»
Напомним, что Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут сыграны в четырех городах: Москве, Сочи, Казани и