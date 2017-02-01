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18:06 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В преддверии Кубка конфедераций-2017 в Казани открылся центр выдачи паспортов болельщиков

(Город Казань KZN.RU, 1 февраля). В Казани наряду с Москвой, Сочи и Санкт-Петербургом в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года началась выдача паспортов болельщиков.

В столице Татарстана центр регистрации и выдачи FAN ID расположен в ТРЦ «Родина». В церемонии, которая там прошла, приняли участие статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова, заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, заместитель руководителя Исполкома города Дамир Фаттахов.

Персонифицированная карта зрителя (FAN ID), или паспорт болельщика — документ, который выдается зрителям спортивных соревнований. На пластиковой карточке указаны фамилия и имя болельщика, а также есть фотография его обладателя.

Вместе с билетом на матч паспорт болельщика обеспечит доступ на стадионы. Иностранным гражданам этот документ также необходим для безвизового въезда в Россию. Кроме того, паспорт болельщика дает возможность его владельцу бесплатного проезда между городами-организаторами на дополнительных поездах в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017.

Оформить паспорт болельщика можно либо в интернете, на сайте www.fan-id.ru, либо в центре регистрации и выдачи FAN ID. Как сообщил изданию «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко, паспорт болельщика (FAN ID) будет протестирован весной на стадионе «Казань Арена».

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут сыграны в четырех городах: Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

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