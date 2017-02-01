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16:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Изображение Воронежского университета украсит трехрублевую монету

Центробанк в 2018 году выпустит памятную монету номиналом три рубля к столетию ВГУ, сообщила пресс-служба вуза в среду, 1 февраля. Такое решение принял совет директоров банка.

На монете изобразят один из корпусов ВГУ, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе университета. Монету изготовят из серебра 925 пробы (сплав с 92,5% серебра, отличается высокой прочностью). Качество чеканки — «пруф», то есть улучшенное. Тираж составит до 2 тыс. штук.

Празднование юбилея университета совместят с Днем города — оно пройдет в сентябре 2018 года. Мультфильм к столетию вуза снимет воронежская студия Wizart Animation (создала анимационные фильмы «Снежная королева», «Снежная королева 2», «Снежная королева 3: Огонь и лед» и «Волки и овцы: бе-е-езумное превращение»). В январе 2017 года ВГУ уже подготовил ряд юбилейных мероприятий, однако руководство ВГУ список пока не разглашает.

Контекст

Изображения воронежских достопримечательностей могли появиться на банкнотах в 200 и 2 тыс. рублей. Центробанк запустил голосование за варианты дизайна купюр в июне 2016 года. Воронежцы выдвинули на конкурс символов Котенка с улицы Лизюкова, чернозем, корабль-музей «Гото Предестинация», памятник Белому Биму Черное Ухо и мамонта как символа Костенок. В первом этапе конкурса воронежский котенок набрал более 5 тыс. голосов. Корабль-музей «Гото Предестинация» и котенок Василий прошли во второй этап конкурса, но в третий этап не попали.

Победителями конкурса стали Севастополь (428 тыс. голосов) и Казань (почти 422 тыс. голосов). Изображение памятника затопленным кораблям в Севастополе и Херсонеса Таврического появятся на 200-рублевой купюре. Мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области украсят купюру в 2 тыс. рублей.

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