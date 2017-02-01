Изображение Воронежского университета украсит трехрублевую монету
Центробанк в 2018 году выпустит памятную монету номиналом три рубля к столетию ВГУ, сообщила
Центробанк в 2018 году выпустит памятную монету номиналом три рубля к столетию ВГУ, сообщила
На монете изобразят один из корпусов ВГУ, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Празднование юбилея университета совместят с Днем города — оно пройдет в сентябре 2018 года. Мультфильм к столетию вуза снимет воронежская студия Wizart Animation (создала анимационные фильмы «Снежная королева», «Снежная королева 2», «Снежная королева 3: Огонь и лед» и «Волки и овцы:
Контекст
Изображения воронежских достопримечательностей могли появиться на банкнотах в 200 и 2 тыс. рублей. Центробанк запустил голосование за варианты дизайна купюр в июне 2016 года. Воронежцы выдвинули на конкурс символов Котенка с улицы Лизюкова, чернозем,
Победителями конкурса стали Севастополь (428 тыс. голосов) и Казань (почти 422 тыс. голосов). Изображение памятника затопленным кораблям в Севастополе и Херсонеса Таврического появятся на 200-рублевой купюре. Мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области украсят купюру в 2 тыс. рублей.