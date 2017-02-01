Пять решений Бориса Ельцина, которые изменили Россию

Его называли харизматичным и упрямым, непредсказуемым и властолюбивым, хвалили за верность демократическим принципам и ругали за развал Советского Союза. Но все — и сторонники, и политические противники — признавали силу характера российского лидера. Эта сила неоднократно проявляла себя в ключевые моменты для истории страны. Пять решений Ельцина, изменивших Россию, — в материале телеканала РБК.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oe7M-jDSr9I?rel=0&controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> «Благодаря ему мир во многом изменился к лучшему». Такую характеристику Билл Клинтон дал Борису Ельцину. Сегодня первому российскому президенту исполнилось бы 86 лет. В подборке телеканала РБК 5 решений Ельцина, которые изменили страну.

В 1990 году, на 28-ом съезде КПСС Борис Ельцин заявил о недоверии коммунистической партии и отказался от партбилета.

В советское время это означало поставить на своей политической карьере крест. Именно тогда Ельцин — член КПСС стал Ельциным — самостоятельным политиком. В Баку гремели выстрелы, Литва провозгласила суверенитет, Чехословакия требовала вывести войска. 28-ой съезд стал последним в истории Коммунистической партии.

В 91-ом Бориса Ельцина избрали президентом РСФСР.

А через два месяца — в августе — страна услышала новую аббревиатуру — ГКЧП. В Москве объявили чрезвычайное положение и ввели танки. В том же году Ленинграду вернули историческое название Санкт-Петербург, триколор официально стал флагом России. А политик, выведший сторонников на борьбу с «путчем», превратился в героя.

В 93-м в Москве вновь танки.

Противостояние парламента и президента к этому моменту дошло до высшей точки. Депутаты отказывались подписывать законы, призванные закрепить реформы. Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета. Часть депутатов, в ответ, взялась за оружие. Страна оказалась на пороге гражданской войны. Если в августе 91-го погибло три человека, то в октябре 93-го счет жертв шел на десятки. По кошельку россиян била инфляция, а коммунисты при каждом удобном случае напоминали Ельцину о развале Советского Союза. Так самый популярный политик в стране превратился в объект жесточайшей критики.

Коммунисты взяли реванш — на выборах в Государственную Думу набрали большинство.

Через год — выборы президента. Накануне выборов рейтинг Ельцина, по некоторым подсчетам, составлял 3%. Его основной оппонент — лидер КПРФ Геннадий Зюганов был не в пример популярнее. Сократить дистанцию помогли поездки по стране и успешная рекламная кампания. Так российские политики узнали силу телевидения. Первый тур выборов победителя не выявил, но во втором Ельцин набрал больше 50% и одержал победу.

Первый президент России стал первым российским президентом, оставшимся на второй срок.

Источник: РИА "Новости"