Пять решений Бориса Ельцина, которые изменили Россию
1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 86 лет.
1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 86 лет.
Его называли харизматичным и упрямым, непредсказуемым и властолюбивым, хвалили за верность демократическим принципам и ругали за развал Советского Союза. Но все — и сторонники, и политические противники — признавали силу характера российского лидера. Эта сила неоднократно проявляла себя в ключевые моменты для истории страны. Пять решений Ельцина, изменивших Россию, — в материале телеканала РБК.
В 1990 году, на 28-ом съезде КПСС Борис Ельцин заявил о недоверии коммунистической партии и отказался от партбилета.
В советское время это означало поставить на своей политической карьере крест. Именно тогда Ельцин — член КПСС стал Ельциным — самостоятельным политиком. В Баку гремели выстрелы, Литва провозгласила суверенитет, Чехословакия требовала вывести войска. 28-ой съезд стал последним в истории Коммунистической партии.
В 91-ом Бориса Ельцина избрали президентом РСФСР.
А через два месяца — в августе — страна услышала новую аббревиатуру — ГКЧП. В Москве объявили чрезвычайное положение и ввели танки. В том же году Ленинграду вернули историческое название
В 93-м в Москве вновь танки.
Противостояние парламента и президента к этому моменту дошло до высшей точки. Депутаты отказывались подписывать законы, призванные закрепить реформы. Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета. Часть депутатов, в ответ, взялась за оружие. Страна оказалась на пороге гражданской войны. Если в августе 91-го погибло три человека, то в октябре 93-го счет жертв шел на десятки. По кошельку россиян била инфляция, а коммунисты при каждом удобном случае напоминали Ельцину о развале Советского Союза. Так самый популярный политик в стране превратился в объект жесточайшей критики.
Коммунисты взяли реванш — на выборах в Государственную Думу набрали большинство.
Через год — выборы президента. Накануне выборов рейтинг Ельцина, по некоторым подсчетам, составлял 3%. Его основной оппонент — лидер КПРФ Геннадий Зюганов был не в пример популярнее. Сократить дистанцию помогли поездки по стране и успешная рекламная кампания. Так российские политики узнали силу телевидения. Первый тур выборов победителя не выявил, но во втором Ельцин набрал больше 50% и одержал победу.
Первый президент России стал первым российским президентом, оставшимся на второй срок.
31 декабря 1999 года Россия готовилась к Новому году. Борис Ельцин поздравил россиян и сообщил о своей отставке. А еще — извинился перед гражданами своей страны. Это был год взрывов в жилых домах Москвы, Буйнакска и Волгодонска. Это был год, к концу которого страна преодолела экономический кризис 98-го года, и темпы роста промышленности достигли 8%. Год, когда российский лидер добровольно простился с властью. Такого в России не случалось последние сто лет.