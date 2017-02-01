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16:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутской области зафиксирована вспышка гепатита А

В Тулунском районе Иркутской области с 18 по 26 января 2017 года зарегистрировано 36 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Все больные госпитализированы в инфекционное отделение Тулунской городской больницы.

Минздрав Иркутской области направил в район своих главных внештатных специалистов инфекциониста, детского инфекциониста, а также врача-эпидемиолога Иркутской городской инфекционной клинической больницы. На данный момент специалисты осмотрели более 4 тыс. человек, которые могли контактировать с заболевшими, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Организовано медицинское наблюдение по месту жительства и в школах, продолжается проведение лабораторного обследования. Медиками организовано проведение иммунизации против вирусного гепатита А учащихся и сотрудников задействованных образовательных и социальных организаций, а также по эпидемическим показаниям. На сегодняшний день 348 человек, в том числе 272 ребенка, привиты против вирусного гепатита А.

В администрации Тулунского района работает санитарно-противоэпидемическая комиссия. В рамках мероприятий проводится дезинфекция.

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