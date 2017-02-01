Финская метал-дива Тарья Турунен включила Воронеж в российский тур 2017 года
Выступление певицы и ее группы состоится 20 апреля.
Выступление певицы и ее группы состоится 20 апреля.
Промоутеры российского тура Тарьи Турунен анонсировали информацию о предстоящих гастролях в пятницу, 27 января. В тот же день в продажу поступили электронные билеты на концерты певицы в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре и Воронеже. Организаторы не исключают добавления в гастрольный график
Тур Shadow Shows пройдет в поддержку новых альбомов Тарьи Турунен The Shadow Self и приквела The Brightest Void, выпущенных в 2016 году.
Пластинка The Shadow Self («Собственная тень») — четвертая полноформатная работа Турунен, записанная в жанре
В Воронеже Тарья Турунен выступит в третий раз. В 2013 году певица дала
Тарья Турунен — финская