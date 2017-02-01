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18:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Финская метал-дива Тарья Турунен включила Воронеж в российский тур 2017 года

Выступление певицы и ее группы состоится 20 апреля.

Метал-дива, бывшая вокалистка финской группы Nightwish Тарья Турунен в рамках российской части мирового тура Shadow Shows выступит в Воронеже в четверг, 20 апреля. Концерт певицы и ее группы Tarja пройдет в Event-Hall сити-парка «Град».

Промоутеры российского тура Тарьи Турунен анонсировали информацию о предстоящих гастролях в пятницу, 27 января. В тот же день в продажу поступили электронные билеты на концерты певицы в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре и Воронеже. Организаторы не исключают добавления в гастрольный график Ростова-на-Дону и Новосибирска.

Тур Shadow Shows пройдет в поддержку новых альбомов Тарьи Турунен The Shadow Self и приквела The Brightest Void, выпущенных в 2016 году.

Пластинка The Shadow Self («Собственная тень») — четвертая полноформатная работа Турунен, записанная в жанре симфо-метал. По заявлению певицы, альбом является самым тяжелым за всю ее сольную карьеру. Тарья придумала название после прочтения интервью Энни Леннокс, в котором та рассуждала о темной стороне личности.

В Воронеже Тарья Турунен выступит в третий раз. В 2013 году певица дала симфо-роковой концерт с хард-барабанщиком Майком Терраной, музыкантами Воронежского молодежного симфонического оркестра и артистами Воронежского академического хора. В 2014 году Турунен презентовала воронежцам альбом Colours In The Dark.

Тарья Турунен — финская рок-певица, пианистка, композитор, экс-вокалистка симфо-метал-группы Nightwish. Обладает вокальным диапазоном в три октавы, позволяющем исполнять репертуар в регистрах меццо-сопрано, контральто и колоратурного сопрано.

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