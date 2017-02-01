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15:53 (мск), источник: dostup1.ru

Южный Урал окутал смог: в Челябинске — 2-я степень опасности

Всего неблагоприятные метеоусловия объявлены в шести городах Челябинской области.

В Челябинской области вновь объявлены неблагоприятные метеоусловия — неприятный запах и дымовая завеса в приземном слое атмосферы будут держаться в шести городах региона, причем в областном центре сохраняется вторая степень опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

По данным синоптиков, в Челябинске с семи вечера 1 февраля и до семи вечера 2-го ожидаются НМУ второй степени опасности, способствующие скоплению вредных примесей в атмосфере (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия).

В Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке и Магнитогорске в этот же период времени будет сохраняться 1-я степень экологической опасности.

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы. А обычным людям советуют дополнительно позаботиться о своем здоровье: больше пить воды, исключить алкоголь, носить специальные маски.

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