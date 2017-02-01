Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Снегопад опасен для сердца
Совбез ООН на закрытом заседании принял предложение Украины
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
18:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы вышли на митинг против точечной застройки

Активисты потребовали прекратить строительство многоэтажек в частном секторе и в исторической части города.

На митинг против точечной застройки вышли 20 воронежцев во вторник, 31 января. Акция прошла у Кольцовского сквера, напротив здания правительства Воронежской области. Активисты потребовали остановить возведение нескольких многоэтажек на улицах Марата, Платонова, Ленинском и Московском проспектах — по мнению активистов, строительство идет либо незаконно, либо мешает жителям окрестных домов.

Жители частного сектора в Ленинском районе города попытались на митинге обратить внимание властей на стройку на улице Марата, 2а. Семиэтажный дом с двумя подземными этажами строит компания «Реста». Фирма получила разрешение на строительство без проведения публичных слушаний, а площадь участка под застройку увеличилась более чем вдвое по сравнению с запланированной — с 788 кв. м до 1707 кв. м.

Другие участники митинга пожаловались на стройку на Ленинском проспекте, 201. Компания СК «Новый Квартал» строит двухсекционный жилой дом на участке, который ранее предназначался для возведения спортивно-оздоровительного комплекса.

— Этот участок, даже не включенный в план приватизации, был незаконно продан на торгах за сумму в четыре раза меньше его настоящей стоимости, — заявила активистка Елена.

По ее словам, 11 ноября 2016 года областное управление архитектуры и градостроительства вынесло предписание в адрес главы города Александра Гусева об устранении нарушений законодательства. Активисты утверждают, что предписание до сих пор не выполнено, строительство дома идет усиленными темпами, а градоначальник якобы отказывает протестующим в личном приеме.

Еще один проблемный объект — стройка рядом с усадьбой Быстржинских на улице Платонова, 9−11 (собственник участка — АО «ДСК»). По словам участников митинга, при подготовке участка застройщик снес пристройку исторического памятника.

— В администрации Воронежа и управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области нам сообщили, что разрешения на снос пристройки исторического здания не предоставлялось, — заявила активистка Нина Борщевская.

Жительница Московского проспекта Галина пожаловалась на строительство 18-этажного жилого дома, который компания «Выбор» возводит на Московском проспекте, 67. Стройка мешает жителям частного сектора.

— У нас частные дома. Сзади находится кладбище, а впереди — 16-этажное здание. Еще надо стройку пережить. Краны, машины, пыль, шум — все это очень мешает, — объяснила женщина.

Контекст

Губернатор Алексей Гордеев потребовал покончить с «архитектурным бандитизмом» в Воронеже на совещании в облправительстве 23 января. Поводом стало строительство кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1». Мэр Александр Гусев пообещал реформировать строительный блок горадминистрации. В отношении главного архитектора Воронежа Антона Шевелева Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве, суд отправил его под домашний арест. Место Шевелева в управлении главного архитектора заняла его бывший зам Светлана Огнева. Руководитель городского управления строительной политики Виктор Владимиров уволился по собственному желанию, а вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин лишился полномочий — его функции разделили между мэром Александром Гусевым и первым вице-мэром по городскому хозяйству Вадимом Кстениным. Строительство кафе у вокзала приостановили.

Уже 25 января прошли общественные слушания по строительству 16-этажки на Московском проспекте, в квартале, занятом преимущественно частными домами. Участники слушаний упрекнули мэрию в возврате к точечной застройки вместо масштабного освоения территорий. Пожелание в адрес воронежских компаний отказаться от точечной застройки глава города Александр Гусев публично озвучивал в 2013 и 2015 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежец получил 2,5 года условно за взрыв в пятиэтажке на улице Космонавтов
Украинский транспортный самолет обстрелян над Черным морем
В ДТП в Новой Москве погибли девять человек
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Билеты на поезда дальнего следования подорожают
В свет вышли стихи Лаврова про обезьяну и петуха
Что изменится в жизни россиян в феврале
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь