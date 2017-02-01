Воронежцы вышли на митинг против точечной застройки

На митинг против точечной застройки вышли 20 воронежцев во вторник, 31 января. Акция прошла у Кольцовского сквера, напротив здания правительства Воронежской области. Активисты потребовали остановить возведение нескольких многоэтажек на улицах Марата, Платонова, Ленинском и Московском проспектах — по мнению активистов, строительство идет либо незаконно, либо мешает жителям окрестных домов.

Жители частного сектора в Ленинском районе города попытались на митинге обратить внимание властей на стройку на улице Марата, 2а. Семиэтажный дом с двумя подземными этажами строит компания «Реста». Фирма получила разрешение на строительство без проведения публичных слушаний, а площадь участка под застройку увеличилась более чем вдвое по сравнению с запланированной — с 788 кв. м до 1707 кв. м.

Другие участники митинга пожаловались на стройку на Ленинском проспекте, 201. Компания СК «Новый Квартал» строит двухсекционный жилой дом на участке, который ранее предназначался для возведения спортивно-оздоровительного комплекса.

— Этот участок, даже не включенный в план приватизации, был незаконно продан на торгах за сумму в четыре раза меньше его настоящей стоимости, — заявила активистка Елена.

По ее словам, 11 ноября 2016 года областное управление архитектуры и градостроительства вынесло предписание в адрес главы города Александра Гусева об устранении нарушений законодательства. Активисты утверждают, что предписание до сих пор не выполнено, строительство дома идет усиленными темпами, а градоначальник якобы отказывает протестующим в личном приеме.

Еще один проблемный объект — стройка рядом с усадьбой Быстржинских на улице Платонова, 9−11 (собственник участка — АО «ДСК»). По словам участников митинга, при подготовке участка застройщик снес пристройку исторического памятника.

— В администрации Воронежа и управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области нам сообщили, что разрешения на снос пристройки исторического здания не предоставлялось, — заявила активистка Нина Борщевская.

Жительница Московского проспекта Галина пожаловалась на строительство 18-этажного жилого дома, который компания «Выбор» возводит на Московском проспекте, 67. Стройка мешает жителям частного сектора.

— У нас частные дома. Сзади находится кладбище, а впереди — 16-этажное здание. Еще надо стройку пережить. Краны, машины, пыль, шум — все это очень мешает, — объяснила женщина.

Контекст

Губернатор Алексей Гордеев потребовал покончить с «архитектурным бандитизмом» в Воронеже на совещании в облправительстве 23 января. Поводом стало строительство кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1». Мэр Александр Гусев пообещал реформировать строительный блок горадминистрации. В отношении главного архитектора Воронежа Антона Шевелева Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве, суд отправил его под домашний арест. Место Шевелева в управлении главного архитектора заняла его бывший зам Светлана Огнева. Руководитель городского управления строительной политики Виктор Владимиров уволился по собственному желанию, а вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин лишился полномочий — его функции разделили между мэром Александром Гусевым и первым вице-мэром по городскому хозяйству Вадимом Кстениным. Строительство кафе у вокзала приостановили.

Уже 25 января прошли общественные слушания по строительству 16-этажки на Московском проспекте, в квартале, занятом преимущественно частными домами. Участники слушаний упрекнули мэрию в возврате к точечной застройки вместо масштабного освоения территорий. Пожелание в адрес воронежских компаний отказаться от точечной застройки глава города Александр Гусев публично озвучивал в 2013 и 2015 году.