Минобрнауки разъяснило ситуацию с электронной очередью в детсады в Челябинске

Напомним, в Челябинске из-за сбоя в электронной очереди десятки малышей не попали в детские сады. Как выяснили активисты ОНФ, новый сайт был создан, однако база заявок, размещенная на ранее действующем сайте, не была перенесена на новый ресурс, вследствие чего статус очередников оказался замороженным.

Министерство образования и науки Челябинской области прокомментировало ситуацию с электронной очередью в детские сады — оказалось, что проводился перенос баз данных на другой сайт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Перевод электронной очереди в детские сады на единый региональный ресурс был обусловлен требованиями, предъявляемыми к данным системам федеральными органами исполнительной власти. На данный момент перенос баз данных завершен в полном объеме, электронная очередь в детские сады работает в штатном режиме. Региональный ресурс размещен по адресу es.sgo.rkc-74.ru», — сообщили в министерстве.

Добавим, что адрес sadiki74.ru недоступен, при поиске в сети интернет определяется лишь сайт разработчика информационной системы «Электроочередь».

Министерство также сообщило, что перенос баз данных электронной очереди осуществлялся на уже функционирующую информационную систему и не связан с контрактом министерства информационных технологий и связи Челябинской области, в рамках которого разрабатывался модуль для зачисления в общеобразовательные организации.

Модуль подачи заявлений в первый класс был запущен в штатном режиме 1 февраля 2017 года в соответствии со сроками начала приемной кампании в школах.