Минобрнауки разъяснило ситуацию с электронной очередью в детсады в Челябинске
Ранее стало известно, что несколько десятков детей не попали в садики
Ранее стало известно, что несколько десятков детей не попали в садики
Министерство образования и науки Челябинской области прокомментировало ситуацию с электронной очередью в детские сады — оказалось, что проводился перенос баз данных на другой сайт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, в Челябинске
Данную ситуацию прокомментировало министерство образования и науки Челябинской области.
«Перевод электронной очереди в детские сады на единый региональный ресурс был обусловлен требованиями, предъявляемыми к данным системам федеральными органами исполнительной власти. На данный момент перенос баз данных завершен в полном объеме, электронная очередь в детские сады работает в штатном режиме. Региональный ресурс размещен по адресу es.sgo.rkc-74.ru», — сообщили в министерстве.
Добавим, что адрес sadiki74.ru недоступен, при поиске в сети интернет определяется лишь сайт разработчика информационной системы «Электроочередь».
Министерство также сообщило, что перенос баз данных электронной очереди осуществлялся на уже функционирующую информационную систему и не связан с контрактом министерства информационных технологий и связи Челябинской области, в рамках которого разрабатывался модуль для зачисления в общеобразовательные организации.
Модуль подачи заявлений в первый класс был запущен в штатном режиме 1 февраля 2017 года в соответствии со сроками начала приемной кампании в школах.