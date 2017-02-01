В Башкирии по-прежнему бушует грипп

Как пишет ведомство, в период с 23 по 29 января 2017 года по республике заболеваемость снизилась на 6%, в то время как в Уфе на 10%. Превышение эпидемического порога заболеваемости, наблюдается только у взрослых. Показатель составляет 30,6%.

Результаты лабораторных исследований показывают, что, в основном, больные заражаются вирусом гриппа H3N2 /Гонг Конг/ — 83%. Также это вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, парагрипп и аденовирусы.

Напомним, пик эпидемического подъема заболеваемости был зарегистрирован в период с 9 по 15 января.