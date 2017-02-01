Ростовчане раскритиковали новую маршрутную сеть города-миллионника

Схему вынесли на публичное обсуждение, которое проходит на сайте городской администрации на странице сервиса «Активный ростовчанин». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, пока проект больше набрал голосов «против», чем «за».

Так, положительно к новой схеме отнеслись только лишь 152 человека, а вот не принимают разработку более 500 горожан. Но на этом голосование не закончилось. Новую схему можно оценить на сайте администрации донской столицы до 17 февраля включительно.

Отметим, что эксперты ДГТУ предлагают сократить число маршрутных такси ровно в два раза. Их предлагается заменить автобусами большой вместимости. Как уточнили в администрации, основывались эксперты на проводимых соцопросах. По результатам анкетирования было сформировано 157 зон. Ученые выяснили, сколько проживает людей в каждой зоне, каким транспортом пользуются чаще всего.

В итоге получилось, что представленная схема общественного транспорта состоит из 54 маршрутов, на которые выйдут исключительно автобусы большой вместимости и 57 маршрутов, курсировать по которым будут автобусы средней и малой вместимости. В результате количество автобусов большой вместимости, которые задействуют на транспортных артериях города, возросло с 443 до 631 единицы, при этом в отношении парка маршруток предполагается значительное снижение численности — с 750 до 458 единиц.

У некоторых ростовчан возникли вопросы. Так, например, Сергей Бадахьян не нашёл на новой карте сквозные маршруты в микрорайон Западный.

«Тут про каждое второе изменение можно написать немало, но этого достаточно, чтобы считать его неприемлемым. Вместо этой профанации, лучше поставьте в автобусы кондиционеры. И начните штрафовать водителей за простой на остановках. Это решит намного больше проблем, чем всякое изменение маршрутов», — считает горожанин.