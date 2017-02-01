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17:27 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростовчане раскритиковали новую маршрутную сеть города-миллионника

Новая маршрутная сеть Ростова-на-Дону, над которой долго и кропотливо работали сотрудники Донского государственного технического университета, пришлась жителям города-миллионника не по душе.

Схему вынесли на публичное обсуждение, которое проходит на сайте городской администрации на странице сервиса «Активный ростовчанин». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, пока проект больше набрал голосов «против», чем «за».

Так, положительно к новой схеме отнеслись только лишь 152 человека, а вот не принимают разработку более 500 горожан. Но на этом голосование не закончилось. Новую схему можно оценить на сайте администрации донской столицы до 17 февраля включительно.

Отметим, что эксперты ДГТУ предлагают сократить число маршрутных такси ровно в два раза. Их предлагается заменить автобусами большой вместимости. Как уточнили в администрации, основывались эксперты на проводимых соцопросах. По результатам анкетирования было сформировано 157 зон. Ученые выяснили, сколько проживает людей в каждой зоне, каким транспортом пользуются чаще всего.

В итоге получилось, что представленная схема общественного транспорта состоит из 54 маршрутов, на которые выйдут исключительно автобусы большой вместимости и 57 маршрутов, курсировать по которым будут автобусы средней и малой вместимости. В результате количество автобусов большой вместимости, которые задействуют на транспортных артериях города, возросло с 443 до 631 единицы, при этом в отношении парка маршруток предполагается значительное снижение численности — с 750 до 458 единиц.

У некоторых ростовчан возникли вопросы. Так, например, Сергей Бадахьян не нашёл на новой карте сквозные маршруты в микрорайон Западный.

«Тут про каждое второе изменение можно написать немало, но этого достаточно, чтобы считать его неприемлемым. Вместо этой профанации, лучше поставьте в автобусы кондиционеры. И начните штрафовать водителей за простой на остановках. Это решит намного больше проблем, чем всякое изменение маршрутов», — считает горожанин.

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Ольга Гнедина просит запустить голосование отдельно по каждому маршруту. По её мнению, люди в этом случае смогут проголосовать за нужный и ненужный маршруты, «а не все скопом». «Проголосовав “за”, я лишаю людей, проживающих в других частях города, привычных для них маршрутов. Это не правильно», — высказалась ростовчанка.

«Здорово разработчики распорядились маршрутами: раз — и половины как не бывало! Хотите доехать — платите денежки, две-три пересадки, и вы у цели. Да еще и дождитесь свой транспорт. Хотели поменять автобусы, вот и меняйте, а маршруты оставьте в покое. Их еще добавить нужно, чтобы людям было удобно. Не сомневаюсь, что разработчики живут в центре или автомобиль имеют и общественным транспортом не пользуются», — возмутилась Елена Селиванова.

Напомним, проект новой маршрутной сети общественного пассажирского транспорта разрабатывался на основе изучения пассажиропотоков. Новую схему должны опробовать уже осенью 2017 года. Обратили внимание на общественный транспорт власти после того, как горожане попросили продлить часы работы пассажирского транспорта. Ростовчане посетовали, что после 22:00 уехать из точки А в точку Б в донской столице весьма проблематично.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Ростове-на-Дону должен заработать центр управления перевозками, специалисты которого будут регулировать маршруты и интервалы движения общественного транспорта. Это тоже должно упорядочить ситуацию на транспортных артериях областного центра.

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