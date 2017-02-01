В Краснодаре начали охоту на таксистов-нелегалов

Разрешением на работу такие водители похвастаться не могут. Медосмотр не проходят, так же, как и их автомобили, избегают техосмотра и встреч с автоинспекторами. Напротив, легальных перевозчиков легко заметить: машина белого или желтого цвета, шашечки на крыше и дверях, с собой пакет документов, в котором есть и путевой лист, и лицензия на работу.

— Да я давно уже работаю, 17 лет, все легально. Так лучше, безопасней и без всяких нервотрепок, — пояснил Сергей Федосеенко, таксист.

— По цветам автомобиль подходит, почему бы не сделать все документы, — считает Роман Галицын, таксист.

Законопослушные таксисты — вид пока не вымирающий, но редкий. В Краснодаре таких меньшинство. Нелегалы же, даже если машина подходит по цвету, документы не оформляют. А благодаря различным приложениям для смартфона, сегодня таксовать могут все желающие.

— Как вы обычно вызываете такси — по телефону или через программу?

— Через приложение. Вот сейчас этим занимаюсь.

— А вам важно, легальное это такси или нет?

— Нет, мне важно, чтобы оно было дешевым.

— Мне без разницы в принципе. Мне главное, чтоб вовремя довезли меня.

— Откуда мы знаем, какой водитель? Он, может, ненормальный? Очень много сейчас случаев, когда и завозят людей. Тем более я с детьми езжу, поэтому стараюсь пользоваться такси легальным.