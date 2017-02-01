Екатеринбуржцы не нашли своего дома при записи детей в первый класс

Запись детей в первый класс стала в Екатеринбурге притчей во языцех. Одним из сюрпризов, поджидавших горожан, отказалось отсутствие в списках при подаче заявления через сайт госуслуг отдельных домов и даже улиц.

Одна из мам, не обнаружив своего частного дома в реестре, просто «прописала» свое чадо к соседям, чей коттедж, как ни странно был в списке, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Гораздо хуже пришлось жителям микрорайона Мичуринский — они не нашли улицы Евгения Савкова и Карасьевская.

По данным техподдержки портала, отсутствие того или иного адреса в справочнике означает, что его не внесли туда в городском управлении образования. Сам сайт является лишь «окном» взаимодействия чиновников и граждан.

Запись в первые классы не первый год сводит екатеринбуржцев с ума. Несмотря на все увещевания главы горобраза Екатерины Сибирцевой, они, как и прежде, 1 февраля несут ночную вахту перед «элитными» лицеями и гимназиями, чтобы «запихнуть» туда ребенка по прописке. После полуночи по той же причине обваливается сайт госуслуг — серверное оборудование просто не справляется с наплывом посетителей. А уже утром родители штурмуют школы в надежде записаться к «хорошему педагогу» и «на отличную программу».