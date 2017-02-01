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17:33 (мск), источник: ЮГА.ру

Кубанские онкологи бесплатно обследуют местных жителей

Кубанские онкологи бесплатно обследуют местных жителей в рамках акции «Недели мужского и женского здоровья» по профилактике онкозаболеваний.

«Во время акций попасть на прием к онкологу в поликлинике по месту жительства или в ближайшем онкодиспансере бесплатно и без направления можно будет всем жителям Кубани. При этом особое внимание в рамках акции будет уделено жителям региона, входящим в так называемую группу риска: женщинам старше 40 лет и мужчинам старше 50 лет», — рассказала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Алла Бурлуцкая.

Профилактические мероприятия продлятся в течение февраля и марта 2017 года. За это время врачи планируют обследовать более 80 тыс. женщин и более 40 тыс. мужчин.

«Наша цель — выявление злокачественных опухолей еще на ранних стадиях, что при современном уровне кубанской медицины позволяет полностью вылечить болезнь и вернуть человека к нормальной жизни», — подчеркнула Бурлуцкая.

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