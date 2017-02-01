Фиксирующие проезд на красный свет и заезд за стоп-линию камеры установлены в центре Нижнего Новгорода

Эта же компания является поставщиком оборудования пяти новых камер, которые в 2017 году будут фиксировать нарушения правил проезда железнодорожных переездов.

Всего на сегодняшний день в Нижегородской области установлено 208 стационарных комплексов фиксации нарушений. Согласно данным ГИБДД, в 2016 году в Нижегородской области было зафиксировано самое низкое количество аварий со смертельным исходом за последние 20 лет.

Напомним, что 17 новых камер фиксации нарушений ПДД планируется разместить на дорогах Нижегородской области в 2017 году.

Количество камер в Нижегородской области будет только расти в рамках программы «Безопасный город». В 2016 году по сравнению с 2015-ым годом раскрываемость преступлений с помощью камер видеонаблюдения выросла на 15%.