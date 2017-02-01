Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
"Надо ждать беды": вице-премьер РФ о зарплатах ряда россиян
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В больнице брошенная пациентка шесть часов валялась на полу
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
17:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Фиксирующие проезд на красный свет и заезд за стоп-линию камеры установлены в центре Нижнего Новгорода

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в компании «Аэль-РТС», камеры установлены в рамках пилотного проекта на перекрестке улиц Ильинская — Малая Покровская.

Эта же компания является поставщиком оборудования пяти новых камер, которые в 2017 году будут фиксировать нарушения правил проезда железнодорожных переездов.

Всего на сегодняшний день в Нижегородской области установлено 208 стационарных комплексов фиксации нарушений. Согласно данным ГИБДД, в 2016 году в Нижегородской области было зафиксировано самое низкое количество аварий со смертельным исходом за последние 20 лет.

Напомним, что 17 новых камер фиксации нарушений ПДД планируется разместить на дорогах Нижегородской области в 2017 году.

Количество камер в Нижегородской области будет только расти в рамках программы «Безопасный город». В 2016 году по сравнению с 2015-ым годом раскрываемость преступлений с помощью камер видеонаблюдения выросла на 15%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Украинский транспортный самолет обстрелян над Черным морем
В ДТП в Новой Москве погибли девять человек
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Билеты на поезда дальнего следования подорожают
В свет вышли стихи Лаврова про обезьяну и петуха
Что изменится в жизни россиян в феврале
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Многодетные семьи предложили освободить от налога на жилье
Как оборудовать удобную гардеробную?
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь