Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как оборудовать простую и удобную гардеробную?
Прямая осанка помогает при депрессии
Два друга создали магазин нового формата, заработав 16 млн за год
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В больнице брошенная пациентка шесть часов валялась на полу
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Львов и Одесса защитятся от «ненавистного» Киева стенами - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:49 (мск), источник: УНИАН

Саперы начали разминировать линии электропередач в Авдеевке

Саперы обследуют и разминируют линии электропередач в Авдеевке для проведения аварийно-восстановительных работ.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, к соответствующим работам привлечены 2 пиротехнических расчета и 2 аварийные бригады для ремонта высоковольтных линий. Также в городе работают пиротехнические группы.

В ГСЧС отметили, что теплоснабжение в Авдеевке осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети — 50 градусов, в квартирах температура воздуха — 15 градусов тепла. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 5 генераторов ГСЧС (в резерве находятся 12 генераторов различной мощности, дополнительно привлечено 3 мощных передвижных электростанции).

Читайте также
В Авдеевке нет паники, в домах есть вода и газ — Жебривский

Водоснабжение жителей города в настоящее время осуществляется по графику 2 раза в сутки. Для электропитания насосной станции и подачи питьевой воды из резервуаров установлен генератор большой мощности, который доставлен подразделениями ГСЧС Запорожской области.

В городе также организован подвоз питьевой и технической воды для населения.

В службе также информируют, что вчера из Авдеевской городской больницы в центральную районную больницу Константиновки перевезли 15 тяжелобольных. Осуществили и эвакуацию 20 стариков из дома для престарелых в пгт Билецкое Добропольского района.

Кроме того, сегодня на трех автобусах перевезли 77 человек (из них 19 взрослых и 58 детей) в пансионаты «Жемчужина Донеччины» и «Изумрудный городок» в Святогорске. Также 13 человек доставлены в Покровск, из них 3 ребенка, в Мариуполь — 11 человек, из них 4 детей.

В то же время развернуто 11 пунктов обогрева, 3 военные полевые кухни.

Всего к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечены 260 человек и 60 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

В городе повреждено много жилых домов, проблемы с электричеством, водой и отоплением.

Сегодня в полдень глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня в районе Авдеевки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Днепре сейчас оперируют двух тяжелораненых бойцов, доставленных сегодня в госпиталь
В Новой Москве в ДТП погибли девять человек
В ДНР сообщили о прекращении обстрелов силами ВСУ
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Билеты на поезда дальнего следования подорожают
В свет вышли стихи Лаврова про обезьяну и петуха
Что изменится в жизни россиян в феврале
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов Владелец лимузина ЗИЛ-41047 1988 года выпуска готов предоставить документы, что лимузином пользовалась последняя «первая леди» СССР
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Многодетные семьи предложили освободить от налога на жилье
Как оборудовать удобную гардеробную?
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь