Саперы начали разминировать линии электропередач в Авдеевке
Саперы обследуют и разминируют линии электропередач в Авдеевке для проведения
Саперы обследуют и разминируют линии электропередач в Авдеевке для проведения
Как сообщает
В ГСЧС отметили, что теплоснабжение в Авдеевке осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети — 50 градусов, в квартирах температура воздуха — 15 градусов тепла. Объекты
Водоснабжение жителей города в настоящее время осуществляется по графику 2 раза в сутки. Для электропитания насосной станции и подачи питьевой воды из резервуаров установлен генератор большой мощности, который доставлен подразделениями ГСЧС Запорожской области.
В городе также организован подвоз питьевой и технической воды для населения.
В службе также информируют, что вчера из Авдеевской городской больницы в центральную районную больницу Константиновки перевезли 15 тяжелобольных. Осуществили и эвакуацию 20 стариков из дома для престарелых в пгт Билецкое Добропольского района.
Кроме того, сегодня на трех автобусах перевезли 77 человек (из них 19 взрослых и 58 детей) в пансионаты «Жемчужина Донеччины» и «Изумрудный городок» в Святогорске. Также 13 человек доставлены в Покровск, из них 3 ребенка, в Мариуполь — 11 человек, из них 4 детей.
В то же время развернуто 11 пунктов обогрева, 3 военные полевые кухни.
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Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.
В городе повреждено много жилых домов, проблемы с электричеством, водой и отоплением.
Сегодня в полдень глава Донецкой областной