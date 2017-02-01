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18:28 (мск), источник: Мослента

Столичный стадион «Динамо» достроят в 2017 году

Первый матч будет проведен 22 октября.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Работы ппо реконструкции стадиона «Динамо» в столице завершатся в 2017 году. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.

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«Все строительные работы на стадионе Динамо будут завершены в этом году, более того, тестовый матч на новом футбольном стадионе состоится в день рождения легендарного динамовца Льва Яшина — 22 октября. После этого продолжится оформление документов на ввод в эксплуатацию объекта и последние приготовления арены», — заявил Перегудов.

Он уточнил, что к настоящему времени завершены все монолитные работы, а также работы по установке металлических ферм на крыше стадиона. Сейчас строители занимаются отделкой внутренних помещений, монтажом инженерных и мультимедийных систем. В скором времени рабочие должны приступить к установке кресел на стадионе.

Стадион Динамо был построен в 1928 году, с тех пор он несколько раз достраивался и дважды реконструировался, перед Олимпиадой 1980 года и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году. Реконструированная арена может стать тренировочной базой одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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